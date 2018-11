Accident Ovidiu - Constanta. Sinteza tragicului eveniment. Mama, fiica si bunica bagate in pamant. Soferu era baut. Oficial de la IPJ (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Vezi filmul accidentului cumplit in care doua femei și o fetița de 3 ani au MURIT. Șoferul vinovat a fost ARESTAT.video+foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație in urma caruia doua…

- Accidentul cumplit în urma caruia au murit trei persoane a fost provocat de un șofer din Negresti-Oaș, județul Satu Mare, în vârsta de 33 de ani. Tânarul circula beat și cu viteza, aflându-se la volanul unui bolid Mercedes. RECOMANDARE: CONSTANȚA. CARNAGIU provocat…

- Imagini PRAPAD pe SOSEA! ACCIDENT cumplit in urma cu puțin timp.Trei PERSOANE DECEDATE. Șoferul, de 33 de ani din Negrești-Oaș a fost arestat.foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN2A la iesire din Ovidiu, pe podul rutier de peste Canalul Poarta Alba Midia Navodari. Potrivit IPJ Constanta, autoturismul marca Mercedes se deplasa dinspre Mihail Kogalniceanu catre Constanta. Pe Podul rutier din zona localitatii Ovidiu a…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 noiembrie a.c., un barbat, in varsta de 48 de ani, a condus o autoutilitara, pe DN2A, dinspre localitatea Mihail Kogalniceanu catre localitatea Ovidiu.In momentul in care a ajuns in zona intersectiei cu DN22, din cauza neatentiei in conducere, a intrat in coliziune…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe podul de la Navodari. Din primele informatii in accident au fost implicate o caruta si un autoturism inmatriculat in judetul Constanta. In urma impactului caruta a fost serios avariata. O persoana a fost ranita, iar la fata locului au intervenit…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la iesire din localitatea Ovidiu, yona Celsy, spre Mihail Kogalniceanu. Potrivit SAJ Constanta, este posibil ca doua persoane sa fie incarcerate.Spre locul interventiei se deplaseaza un echipaj SMURD C si un echipaj SAJ B2. ...