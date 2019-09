Accident nautic la antrenamente în Filipine. 7 morţi Paisprezece membri ai echipei Boracay Dragon Force au fost recuperati in urma accidentului produs in largul Barangay Manoc-Manoc de pe insula Boracay, la 312 kilometri sud de Manila. In momentul accidentului, victimele efectuau un antrenament, a indicat paza de coasta. "Din cauza curentilor puternici si a valurilor inalte, barca-dragon a scapat de sub control si s-a rasturnat", se arata intr-un raport preliminar al politiei. Persoanele recuperate au fost transportate de urgenta la un spital din apropiere, potrivit aceluiasi raport. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

