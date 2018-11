Accident mortal. Victima a salvat patru vieti (Foto) Un tanar de 34 de ani a salvat patru vieți. Acesta a ajuns pe patul de spital vineri (23 noiembrie) seara. Tanarul din Borsa a fost victima unui accident ce a avut loc vineri, in jurul orei 16.00. Din ancheta politistilor reiese ca acesta a traversat strada prin loc nepermis. Tanarul a fost transportat la […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal la Borsa. Vezi filmul tragediei borseanului de 34 de ani care salvat patru vieți Un tanar de 34 de ani a salvat patru vieți. Acesta era necasatorit, insa a ajuns pe patul de spital vineri seara. Tanarul din Borsa a fost victima unui accident rutier. Nefericitul eveniment s-a petrecut…

- Eric Swaffer este un pilot erou, deși nu a putut evita prabușirea elicopterului in care se afla patronul echipei Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. El a evitat prabușirea elicopterului, care s-a inalțat de pe terenul de fotbal, chiar pe o tribuna, plina cu oameni. Pilotul a ”condus” elicopterul, care…

- Accident grav s a petrecut sambata dimineata in Timisoara, scrie Romania TV.O femeie a fost lovita mortal de un autobuz.Soferul le a spus politistilor ca nu a observat o de femeie.Victima a traversat strada in fuga, printr un loc nepermis, iar soferul autobuzului a declarat ca nu a putut s o evite.…

- Accident rutier deosebit de grav, produs pe drumul național 2N, pe direcția Bordești, județul Vrancea. Șoferul unui autoturism nu a adaptat viteza intr-o curba periculoasa, a intrat in depașire, a pierdut controlul volanului și a intrat in plin intr-o caruța. In urma impactului violent, barbatul de…

- Un barbat de 44 de ani a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de o mașina pe trecerea de pietoni in zona Garii din Targu Jiu. Victima a suferit leziuni grave și a decedat duminica dimineața la spital....

- Victima este un barbat in varsta de 39 de ani. Barbatul ar fi fost acroșat de un autoturism marca Opel in timp ce traversa strada prin loc nepermis. The post Accident mortal in vestul țarii. Un pieton a fost lovit de o mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 63 de ani din Capitala a murit lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Calea Orheiului. Victima locuia intr-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.

- Un barbat, de 47 de ani, din Calarași, și-a pierdut viața in urma unui accident de munca in timp ce lucra la reabilitarea unuia din cele doua hoteluri ale SRI din stațiunea Olimp. Victima ar fi cazut de la inalțime pe un țaruș metalic, cadrele medicale declarand decesul.