Accident MORTAL - Un camion a intrat pe contrasens și a lovit în plin o mașină. Unde a avut loc tragedia O persoana a murit și una a fost ranita in urma unui accident produs, sambata dimineața, pe drumul E85, in județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion a patruns pe contrasens și a lovit o mașina care se deplasa regulamentar. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, accidentul a avut loc, sambata dimineața, pe drumul E85, la ieșire din Garoafa spre Focșani, in județul Vrancea. Un autocamion care circula dinspre Garoafa spre Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar, au transmis polițiștii. Fostul baron… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

