Accident mortal. Un autobuz care transporta deţinuţi, implicat Paisprezece persoane, printre care doi gardieni, dar si detinuti, au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava. Autobuzul in care se aflau detinutii a intrat in coliziune cu o semiremorca ce transporta doua tancuri din Al Doilea Razboi Mondial, si a luat foc. Vehiculele militare urmau sa ajunga la Plzen pentru festivitatile care vor avea lor la sfarsitul acestei saptamani pentru marcarea a 74 de ani de eliberarea orasului de sub ocupatia nazista. Accidentul a provocat un ambuteiaj care s-a intins pe mai multi kilometri. a provocat un ambuteiaj care s-a intins pe mai multi kilometri. Cu 209 detinuti la 100.000 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost transportate la spital, dintre care doua in stare grava, dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri, dintre care unul se indrepta spre Republica Moldova, s-au ciocnit sambata seara, 13 aprilie, in zona comunei Letcani, judetul Iasi.

- O tanara de 24 de ani, din Anglia, a decedat joi pe raza comunei clujene Margau. Femeia participa la un concurs de ATV-uri, alaturi de soțul și tatal ei. Intr-o panta cu inclinație de 75 %, spun martorii, ATV-ul s-a rasturnat peste Katie Amelia Hodgson și a ranit-o grav. Aceasta fost preluata de un…

- ​Sportiva româna Kriszta Incze si-a asigurat o medalie dupa ce s-a calificat, joi, în finala categoriei 65 de kilograme la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara în aceste zile la Sala Polivalenta din Bucuresti, conform Agerpres.În finala de vineri, ea o va întâlni…

- Chiar daca unii ar fi sceptici vizavi de economia sau exporturile judetului, cifrele sunt imbucuratoare. „La comertul international, pentru anul 2018, avem date pe 11 luni, asa ca am facut o comparatie 11 luni 2018, fata de 11 luni 2017. Exportul: firmele cu sediul in judetul Caras-Severin au exportat…

- Accidentul rutier petrecut sambata dimineata pe DJ 245, in comuna Bacani, in urma caruia un barbat si a pierdut viata, a fost provocat de un tanar in varsta de 18 ani, care isi luase permisul de conducere in urma cu doar trei saptamani, conform Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Președintele Romaniei participa joi la la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care se desfașoara la Kosice, in Republica Slovaca. Formatul Bucuresti (B9) a fost lansat la initiativa presedintilor Romaniei si Poloniei iar primul summit a avut loc in noiembrie 2015, la Bucuresti. Pe langa președintele…

- Slovenia, campioana europeana la baschet masculin, lipsita de aportul lui Luka Doncic, jucator in NBA, a ratat calificarea la Cupa Mondiala 2019 din China (31 august-15 septembrie), la finalul preliminariilor incheiate luni, relateaza AFP. Echipele europene calificate la Mondialul din China sunt Spania,…

- Autorul accidentului petrecut marți in Zalau, Gurzau Gheorghe, accident soldat cu moartea unei fetițe de 12 ani, a ajuns, miercuri, in arestul IPJ Salaj. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au remis presei un comunicat cu privire la masura luata in acest caz. “Barbatul de 57 de…