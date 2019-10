Accident mortal provocat de un roman in Anglia, dupa ce a incurcat benzile de circulatie

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a provocat in Marea Britanie un accident grav de circulație, in care o femeie a murit, iar alte persoane au fost ranite, dupa ce a intrat cu mașina pe sensul invers de mers, informeaza digi24.ro.

- Paisprezece persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident produs pe autostrada A1, pe raza localitatii timisene Bethausen, pompierii intervenind pentru descarcerarea victimelor, cinci dintre acestea necesitand ingrijiri medicale. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in jurul orei 13:50, pe raza localitații Balțați, in apropiere de Targu Frumos. Au murit patru persoane, iar doua sunt ranite. Traficul auto a fost oprit pe ambele sensuri. UPDATE Polițiștii au confirmat moartea a patru persoane și ranirea altor doua in cumplitul…

- Autoritațile din Marea Britanie ofera o recompensa uriașa pentru barbatul care a dat spargere la o casa din Bedfordshire, dupa ce a batut trei femei. De la apariția știrii și pana acum, s-a aflat ca agresorul este roman și ca se ascunde in Romania.

- Barbatul care a batut fara mila trei femei, intr-o casa din comitatul Bedfordshire, la inceputul lunii septembrie, si pentru care a fost oferita o recompensa de 20.000 de lire, este roman. Potrivit proprietarului casei din Bedfordshire, barbatul periculos filmat in timp ce ii agreseaza mama, fiica si…

- Un barbat care a provocat un accident rutier extrem de grav, soldat cu moartea a doua persoane, a scapat de puscarie. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat ieri pe Petru Beleca, de 62 de ani, din Gura Humorului, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa. Practic, aceasta instanta…

- Nicolae Fratutescu, un roman de 49 de ani, a fost condamnat de magistrații Curții Regale din Bradford din Anglia la 10 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea unei femei, precum și de comiterea altor infracțiuni. Condamnat la 20 de ani de inchisoare in Romania, pentru omor, Nicolae…

- Circulatia rutiera a fost blocata aproape o ora pe un drum judetean intre localitatile galatene Schela si Smardan dupa producerea unui accident rutier soldat cu mai multe persoane ranite.