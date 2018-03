Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie. „De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in plus 20% cei din…

- Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu apare pe tabelele din ultimul dosar penal al fostului șef ANAF, Sorin Blejnar, cum ca ar fi incasat cateva sute de mii de euro cash de la rețeaua de evaziune cu produse petroliere, scrie Romania Libera. Fostul șef al SRI București, Vasile Camarascu, apare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susținator fervent al Laurei Codruța Kovesi, se impotrivea acum patru ani, deciziei lui Victor Ponta de a o numi pe șefa DNA in actuala funcție. Ludovic Orban, cunoscut pentru susținerea acerba acordata Laurei Codruța Kovesiș și pentru militantismul de care a dat dovada…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic – Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. “Vom continua sa colaboram, sa…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- In cea mai importanta zi a unei femei, in ziua nunții, alaturi de rochia de mireasa este esențial un machiaj perfect. De aceasta parere au fost și Gabriela Firea, Andreea Berecleanu sau Anca Rusu, care s-au lasat pe mana aceleiași persoane: Georgiana Gheara. Cu ajutorul ei, miresele autohtone au aratat…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a reacționat fața de comunicatul DNA transmis exclusiv Sursa Zilei, in care anunța clasarea dosarului in care liberalul era cercetat in baza unui simplu denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. „In Romania a fost și inca este…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Ministrul propus pentru mediul de afaceri, Radu Oprea, a explicat, vineri seara, in emisiunea „Exces de putere”, moderata de Oana Zamfir și Adrian Ursu, la Antena 3, care este situația sa juridica, dupa informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi trimis in judecata. Radu Oprea a declarat…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dambovita a anunțat, joi, ca a dispus verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, și a depus plangeri…

- Primii protestatari au ajuns la Palatul Parlamentului, sambata, in jurul orei 20.00. Coloana de oameni se intinde pana la Universitate, fiind vorba despre aproape 30.000 de persoane care protesteaza. Unii dintre participanții la manifestație au organizat o hora in Piața Constituției. Participantii sunt…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, marți dimineața, inainte de Consiliul Executiv (CEx) al PSD in urma caruia ar trebui sa se decida cine va fi propunerea pentru funcția de premier ca nu-și dorește acest fotoliu și ca se gandește daca va mai ocupa o funcție in viitorul Cabinet. “Nu-mi doresc acest…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut, luni, inaintea Comitetului Executiv (CEx) al PSD, un nou apel la resposabilitate. Ea a precizat ca trebuie lasate luptele interne de o parte si, mai mult, trebuie ca social-democratii sa gaseasca masuri pentru a preveni si alte posibile crize, pe viitor.…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Ajuns la sediul PSD, unde are loc sedinta Comitetului Executiv National, Dragnea a fost intrebat daca este nevoie de o restructurare…

- Procuroarea Mihaela Iorga Moraru a formulat o noua actiune in instanta impotriva sefei DNA, precum si a adjunctului ei, Marius Iacob, pentru anularea Ordinului nr. 301/5.07.2017, prin care aceasta a fost revocata din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie, dupa ce, in septembrie 2017, si-a…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Un adolescent fara permis de conducere s-a urcat baut la volanul unei mașini și a provocat un accident rutier omorand o persoana și ranind alte doua. Accidentul s-a produs, marți dimineața, pe raza localitații Sag, din judetul Salaj, dupa ce soferul baut a intrat cu masina intr-un grup de pietoni. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila din aceasta noapte pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2.00 – 24…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Grav accident de circulație in Capitala. Mai multe mașini de intervenție ale ISU sunt la aceasta ora la fața locului. Accidentul rutier s-a petrecut la intersecția Șoseaua Cotroceni cu strada Gheorghe Marinescu intre doua autoturisme. Nu se cunoaște numarul victimelor la aceasta ora. Mai multe autospeciale…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au anunțat, miercuri, ca au luat act de protestul pe care Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual il organizeaza in Bucuresti și iși exprima disponibilitatea la dialog. “In situația in care reprezentanții sindicali…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Un cetațean francez a caștigat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, impotriva statului francez, dupa ce a fost condamnat inițial pe probe obținute in urma unor convorbiri telefonice, in baza unor proceduri separate, pe care nu a avut posibilitatea sa le conteste inițial, potrivit unei…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, joi, ca sesizeaza Parchetul Militar in cazul operatoarei de la 112 care nu a anunțat Poliția Capitalei dupa agresarea fetei care a reușit sa se salveze in stația Costin Georgian sa mearga la Poliția Transport Public. Inițial, tatal fetei a declarat…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme la 4 ani și opt luni de inchisoare, in dosarul in care a fost trimis in judecata, alaturi de omul de afaceri Lucian Colțea, pentru trafic de influența și spalare de bani. Decizia instanței nu este definitiva și poate…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, ca va fi decretat doliu național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, cand sunt programate funeraliile Regelui Mihai. “Astazi, pe ordinea de zi, daca Secretariatul General al Guvernului s-a mișcat corespunzator, va fi decretata…