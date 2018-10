Accident mortal. Primele concluzii (Foto) Oamenii legii au facut publice primele concluzii ale tragediei de azi 928 octombrie) dimineata la pranz pe DN 79, la iesirea din Nojorid. Accidentul s-a soldat cu moartea unui barbat de 54 de ani din Oradea. Un alt barbat si o femeie de 53 de ani au fost transportati la spital. „Un barbat de 54 […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

