ACCIDENT MORTAL | Pieton SPULBERAT de un autotren, în Cluj – FOTO Un accident mortal de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16:20, pe strada 1 Decembrie 1918 din Cluj-Napoca. Din primele informații, un pieton a fost lovit de un autotren. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Din pacate, medicii nu mai putut face nimic și s-a declarat decesul victimei. Se pare ca aceasta s-ar fi aflat pe trecerea pentru pietoni la momentul impactului. Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz și… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

