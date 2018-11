Accident mortal pe raza localității clujene Răscruci Un teribil accident rutier a avut loc, vineri seara, 16 noiembrie, pe raza localitații clujene Rascruci. Viața unui barbat a fost curmata intr-o secunda, dupa ce un autobuz l-a lovit pe o trecere de pietoni. Medicii sosiți la fața locului au inceput manevrele de resuscitare, dar totul a fost in zadar. Accidentul s-a produs in jurul orei 17:30, la lasarea intunericului. Șoferul autobuzului, in varsta de 39 de ani, din localitatea clujeana Sic, care efectua curse regulate pe direcția Gherla – Cluj-Napoca, susține ca nu l-a vazut pe pieton din cauza intunericului. Potrivit polițiștilor de la rutiera,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

