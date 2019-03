Accident mortal pe DN7, intre Nadlac si Pecica Un om a murit si un altul s-a ales cu leziuni, dupa ce o basculanta si o masina s-au lovit pe DN7, in judetul Arad. Impactul a fost unul violent, in urma coliziunii victima care a decedat fiind gasita prinsa intre fiarele autoturismului de teren in care se afla. Conform Centrului Infotrafic, ar fi vorba […] Accident mortal pe DN7, intre Nadlac si Pecica is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

