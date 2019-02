Accident mortal pe DN65 Un accident in care au fost implicate un TIR si o autoutilitara a alertat salvatorii din judetul Olt. Din pacate, cadrele medicale ajunse in zona au fost nevoite sa constate o realitate trista. Coliziunea rutiera, soldata cu moartea unei persoane, a avut loc in localitatea Jitaru, pe DN65 (E574) Pitesti – Slatina, potrivit informatiilor facute […] Accident mortal pe DN65 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a pierdut viata in timpul unui accident acre a avut loc pe DN65, la Jitaru, in zona intersecției cu satul Margineni, judetul Olt. In accident au fost implicate un tir și o autoutilitara, care s-au ciocnit puternic. Șoferul ...

- O femeie înca neidentificata a murit, miercuri dimineata, fiind lovita de un autoturism, în comuna Dobrosloveni, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis si fara sa se asigure.

- Primul accident s-a petrecut in luna decembrie, in judetul Olt, atunci cand tanarul a lovit mortal un biciclist in varsta de 51 de ani, pe care nu l-ar fi vazut din cauza cetii. Recent, barbatul a provocat un nou accident, lovind un tanar de 21 de ani pe trecerea de pietoni.In urma impactului, victima…

- Polițiștii rutieri din Slatina s-au deplasat, ieri, pe raza comunei Perieți, pentru a cerceta imprejurarile producerii unui accident rutier. Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar, de 18 ani, din municipiul Slatina, in timp ce conducea un ...

- Un accident rutier a avut loc, sambata seara, in județul Arges, pe DN 67B Pitesti - Vedea, pe raza localitatii Poiana Lacului, doua masini fiind implicate.Citeste si Florin Cițu enumera taxele introduse de PSD-ALDE: 'Aceasta coaliție bolșevica trebuie sa plateasca' In urma evenimentului…

- Primaria Municipiului Ploiesti, Consiliul Local si Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti, in parteneriat cu Filarmonica „Paul Constantinescu”, organizeaza, pe data de 15 decembrie, o noua editie a Festivalului Concurs National de Folclor „Cununa de Cantec Romanesc”. Ajuns la cea…

- Un accident grav ce a avut loc marti dimineata in Capitala s-a soldat cu decesul unei femei. Victima a fost izbita de o basculanta, in timp ce incerca sa traverseze o strada din sectorul 4 al Capitalei. La fata locului au fost chemate cadrele medicale de la ambulanta, in speranta ca femeia va putea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni ca a atribuit primele contracte pentru execuția drumului expres Craiova - PItești. Astfel, CNAIR a desemnat constructorii pentru primele doua tronsoane cu o lungime totala de 57.55 de kilometri, de la Craiova la Slatina.…