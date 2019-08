Accident mortal pe DN1, la Cornu. Un sofer de 86 de ani si-a pierdut viata Un accident grav de circulatie s-a produs sambata, in jurul orei 14:10, pe DN1, in zona localitatii Cornu. Un sofer in varsta de 86 de ani, care se deplasa pe sensul spre Ploiesti, a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure, fiind lovit in plin de un autoturism care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului, soferul vinovat si sotia acestuia, in varsta de 85 de ani au fost preluati de urgenta de echipajul medical si transportati la Spitalul Judetean din Ploiesti. Din cauza ranilor grave suferite, barbatul a decedat. Sotia acestuia a suferit un traumatism… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

