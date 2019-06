Accident mortal pe DN 79, între Oradea și Nojorid „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN79 (E671) Oradea – Arad, la iesirea din municipiul Oradea catre Salonta, judetul Bihor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un tir si un autoturism. In urma impactului, o persoana a decedat”, transmite Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Potrivit primelor informații, șoferul autoturismului Dacia a intrat pe contrasens și s-a izbit de TIR. Impactul a fost unul violent, conducatorul autoturismului suferind multiple leziuni care i-au provocat decesul. Circulația rutiera a fost… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele interesate pot beneficia de informatii suplimentare la tel. 0259/414140 si se pot inscrie la sediul DJST Bihor din Oradea, str. Mihai Eminescu nr.11, compartiment Tineret-Tabere. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic…

- In urma anunțului potrivit caruia PSD și PNL se aflau la egalitate, fiecare cu un procentaj de 25,80%, membrii partidului s-au aratat optimiști. Deputatul liberal, Gavrila Ghilea, s-a aratat optimist, fiind convins ca PNL va caștiga alegerile europarlamentare. La scurt timp dupa ora…

- Maxim se pregateste intens pentru gala „KOmasters”, programata in 3 iunie la Bucuresti, unde va lupta la categoria 67 kg. „De puțin timp am aflat de acest meci, și nici despre adversarul din Iran nu știu prea multe. Sunt intr-o pregatire continua, drept pentru care am acceptat provocarea…

- Potrivit medicilor de la UPU Oradea, Baiatul, din Telechiu, a suferit cateva rani punctiforme la mana, picior si o ureche, dupa ce a fost prins cu dintii de un caine, in timp ce mergea sa-si vada tatal care are in grija niste oi, la Telechiu. Dr. Hadrian Borcea, de la UPU SMURD Bihor, a transmis…

- Dr. Hadrian Borcea, de la UPU Oradea, a declarat pt Bihon&Jb ca la spital au fost transportate persoane. Șoferul a suferit un traumatism cranio cerebral minor și probabil nu va ramane internat, dar sigur se va ști dupa investigații, iar pasagera lui a suferit cateva contuzii toracice,…

- In primul eveniment, doi oameni au ramas blocati in masina dupa ce s-au rasturnat cu ea in sant. Cei doi nu au mai putut deschide portierele sa iasa din masina, au transmis surseleJb și Bihon.ro. Soferul si pasagerul, care au primit ingrijiri la fata locului pentru contuziile suferite,…

- In trecut, Adrian Madar a fost Director Sucursala la BRD Groupe Societe Generale, Manager Relatii la BCR, Manager Relatii la Bank Leumi. Pe langa activitatea bancara, tanarul secretar de stat a avut și activitate academica, fiind asistent universitar la Universitatea din Oradea.…

- Bihorenii s-au impus cu scorurile de 19-3 (4-0, 6-2, 4-1, 5-0) și 11-2 (2-1, 5-0, 2-1, 2-0), din lotul lor facand parte și doi poloiști formați la Arad, Robert Gergelyfi și Levente Vancsik. Cu o etapa ramasa de disputat, CSM Oradea are 75 puncte și se pastreaza in lupta pentru ocuparea…