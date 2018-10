Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 46 de ani. Acesta a fost lovit in plin de un motociclist, pe A3, tronsonul Cluj – Turda, in timp ce traversa neregulamentar. Accidentul s-a produs, astazi, in jurul orei 13.00, la kilometrul 33 al autostrazii. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere…

- Accidentul a avut loc pe Autostrada Transilvania (A3), pe sensul de mers Turda catre Gilau. Traficul auto in zona a fost blocat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un teribil accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, pe Autostrada Transilvania – A3, pe sensul de mers dintre Turda și Gilau, la kilometrul 33. Un motociclist a accidentat mortal un pieton care se afla pe autostrada in mod inexplicabil la acest moment. In urma impactului și bikerul a suferit…

- Un teribil accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, pe Autostrada Transilvania – A3, pe sensul de mers dintre Turda și Gilau, la kilometrul 33. Un motociclist a accidentat mortal un pieton care se afla pe autostrada in mod inexplicabil la acest moment. In urma impactului și bikerul a suferit…

- Un barbat și-a pierdut viața sambata dimineața in apropiere de Sandulești, in județul Cluj. In jurul orei 5, barbatul in varsta de 44 de ani, din județul Bihor, care circula pe autostrada Transilvania, pe porțiunea Turda – Gilau, la kilometrul 16, in apropiere de localitatea Sandulesti, a fost nevoit…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inaugurat vineri, 28 septembrie, un nou tronson din Autostrada A3. Segmentul dat in folosinta face legatura intre localitatile Gilau si Nadaselu si masoara 8,7 kilometri, la care se adauga un viaduct de 766 de metri.

- A incercat sa traverseze strada neregulamentar si a fost lovit mortal de un camion. Este sfarsitul tragic al unui barbat de 35 de ani din municipiul Balti. Accidentul a avut loc aseara. Impactul a fost atat de puternic, incat victima nu a mai avut nicio sansa de supravetuire.

- O femeie de 44 de ani a murit dupa ce a fost lovita, miercuri, de o mașina in Craiova, in timp ce traversa neregulamentar o strada, scrie Mediafax.Potrivit Politiei Dolj, o mașina condusa de o tanara de 26 de ani din Craiova a lovit o femeie in varsta de 44 de ani. Victima traversa…