Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și doua au fost ranite, sambata dimineața, dupa coliziunea dintre un microbuz de marfa și doua mașini, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Batuța, județul Arad. Traficul rutier este blocat.Potrivit ISU Arad, accidentul rutier s-a produs intre un microbuz transport marfa,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața intre un microbuz transport marfa, neincarcat și doua autoturisme, pe DN 7, la ieșirea din Batuța. „Evenimentul s-a soldat cu doua victime incarcerate, una conștienta, aflata in microbuz și una posibil decedata, intr-unul din autoturisme. La intervenție…

- Un accident grav a avut loc joi, 25 iulie, in Arad. Un biciclist de 58 de ani a murit dupa ce s-a ciocnit in mers de o motocicleta careia nu i-a acordat prioritate. Alte doua persoane au fost ranite. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere de culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un barbat a murit, o persoana este incarcerata, iar o alta are leziuni multiple in urma unui accident care a avut loc luni dimineata pe DN 79, in judetul Arad, dupa ce un autoturism care a facut o depasire neregulamentara s-a ciocnit cu un transport agabaritic, circulatia fiind blocata pe ambele…

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- O tanara de 20 de ani este cercetata pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa dupa ce s-a angajat intr-o depasire riscanta cu masina pe care o conducea, a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat.

- Un accident de circulație mortal a avut loc miercuri dupa-masa, pe DN 15 (E 578), intre localitatile Suseni si Brancovenesti, judetul Mures. Doua persoane au murit si patru au fost ranite in urma impactului dintre un autotren incarcat cu tocatura lemnoasa si doua masini. La fata locului a fost solicitat…

- Accident mortal, joi seara, pe DN 1, in localitatea Tileagd, intre un BMW și o autoutilitara. Cinci persoane, intre care și doi copii au fost ranite, iar un barbat a decedat. Drumul unei familii s-a oprit brusc joi pe DN1, in județul Bihor. Autoutilitara in care se aflau doi copii de 9, respectiv 11…