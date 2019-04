Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la Strungari, duminica dimineața, in jurul orei 04.00. O mașina implicata și 3 victime, intre care una inconștienta, careia i s-au aplicat manevre de resuscitare. La fața locului au intervenit echipaje ale SMURD și Ambulanței, a anunțat ISU Alba. Potrivit poliției, in autoturismul implicat…

- Un accident terifiant s-a petrecut sambata in Bistrița-Nasaud. O mașina a intrat intr-un cap de pod și a plonjat in paraul de la marginea drumului. In mașina se aflau doi frați, dintre care baiatul de 21 de ani a murit, iar fratele sau de 19 ani se afla in stare foarte grava

- Sfarșit tragic pentru un tanar de 18 ani: A murit carbonizat, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN…

- Un sofer, in varsta de 18 ani, a murit carbonizat duminica dimineata, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a luat foc, in urma unui accident rutier, pe DN 13 B, au anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Ur...

- Un barbat și-a gasit sfarșitul in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autotutirsme. Impactul s-a produs in cartierul aradean Micalaca. In coliziune au fost implicate o autoutilitara marca Vokswagen și un autoturism marca Opel. Potrivit aradon.ro, barbatul in…

- Un tanar de 23 ani a murit, iar o femeie de 20 ani si doi barbati de 30 si 33 ani au fost raniti, in urma unui accident rutier petrecut in comuna Schela, se arata intr-un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Un barbat in varsta de 53 de ani care conducea un autoturism pe DJ205B, in afara localitatii buzoiene Naeni, a decedat duminica seara, dupa ce a pierdut controlul masinii si a intrat intr un copac, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Un accident soldat cu un mort și mai mulți raniți a avut loc sambata (2 februarie) seara, la ora 21.00, in cartierul Iapa, in zona Cearda. Un tanar de 19 ani aflat la volanul unui BMW inmatriculat in Maramures a intrat cu viteza intr-un VW Sharan inmatriculat in Satu Mare. Un tanar de 19 de […]