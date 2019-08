Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita ușor, s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 10:10, intre localitațile clujene Fizeșu Gherlii și Santioana. Potrivit primelor informații, o femeie in varsta de 54 de ani, din Gherla, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 C, dinspre…

- Un accident de circulație a avut loc marți seara, in jurul orei 23:30, pe strada Valcele, la ieșire din municipiul Dej inspre Cluj-Napoca. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra volanului, a parasit partea carosabila in zona unei benzinarii…

- Un barbat a murit taiat de tren in Dej, in noaptea de sambata spre duminica. Victima are in jur de 50 de ani și pana in prezent nu a fost identificata. Salvatorii care au ajuns la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Accidentul a avut loc in Dej-Triaj, in jurul orei 01:30. In urma apelului…

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:30, in Dej-Triaj. Un barbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de un tren. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat polițiștii dejeni, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej și o ambulanța.…

- FOTO – Arhiva Un accident de circulație s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 10:10, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani, din Dej, din cauza ca nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism…

- FOTO – Arhiva Pompierii din Dej au fost solicitați in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01:25, pentru a interveni la un incendiu izbucnit la nivelul unui autotren aflat pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Potrivit primelor informații, șoferul unui autotren, in timp ce se deplasa pe…

- Un accident de circulație, soldat cu o victima, a avut loc astazi, puțin dupa ora 12, pe DN1C, la ieșire din Dej spre Urișor. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autoturisme și un autotren. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului…

- Circulația autovehiculelor a fost ingreunata marți dimineața pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Iclod, din cauza unui accident rutier. In jurul orei 5.30, un barbat in varsta de 45 de ani din Bistrița, care conducea un autovehicul dinspre Gherla spre Cluj-Napoca, la kilometrul 34+650 a pierdut…