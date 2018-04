Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal s-a petrecut sambata seara, 31 martie, pe centura care face legatura intre Cluj-Napoca și Apahida. Potrivit polițiștilor, un conducator auto, in varsta de 23 de ani, care se circula cu un autoturism Ford, dinspre Cluj-Napoca spre Apahida, a incercat sa efectueze o depașire…

- S-a circulat timp de o ora pe un singur fir sambata dimineața in zona localitații Cașeiu din județul Cluj, in urma producerii unui accident rutier. Poliția a fost sesizata in jurul orei 6,40 despre faptul ca un șofer de 23 de ani din Republica Moldova, care circula cu un autovehicul dinspre Dej spre…

- Un șofer care nu a respectat semnificația indicatorului de la trecerea la nivel cu calea ferata a fost implicat intr-un accident. Evenimentul s-a produs marți in jurul orei 13,50, in localitatea Dezmir din comuna Apahida, dupa ce autoturismul a fost acroșata de trenul de calatori 1538, care circula…

- Un accident mortal s-a produs pe un drum din judetul Suceava din cauza vitezei neadaptate la carosabilul acoperit cu zapada. In accident au fost implicate un TIR, un camion si un microbuz. O persoana si-a pierdut viata.

- Potrivit turdanews.ro, un tânar, de 21 de ani, din municipiul Turda, în timp ce conducea autoturismul pe DN1 E60, pe raza comunei Feleacu, în afara localitații Vâlcele, dinspre Cluj-Napoca înspre Turda, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulație,…

- O femeie de 32 de ani a murit si trei persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc miercuri seara pe un drum judetean din comuna hunedoreana Beriu, in apropiere de Orastie, dupa ce doua autoturisme s-au tamponat frontal intr-o curba din cauza unei soferite care nu a adaptat viteza la carosabilul…

- O femeie de 24 de ani și doi barbați de 27 de ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie, pe o șosea din Olanda. In accident au murit cinci romani și alți doi sunt ...

- Raul George Voicu, un tanar din Lupeni, a murit intr-un accident in Franța. In urma impactului violent, barbatul, care lucra ca șofer, a fost transportat cu elicopterul la spital, insa s-a stins din cauza ranilor grave. Vestea ca Raul George Voicu a murit a fost facuta de colegii tanarului pe un grup…

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- O femeie a murit luni in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Acciden...

- S-a nascut ”rebel fara cauza”. Asa a si trait. La fel a si murit... Dar legenda sa merge mai departe si continua sa fascineze generatii dupa generatii. Simpla pronuntare a numelui sau evoca o stare de spirit aparte care face pe oricine...

- Doi tineri de 26 și 32 de ani au scapat cu viața, ca prin urechile acului, dupa ce microbuzul cu care circulau s-a izbit de doi stalpi de electricitate și s-a oprit in al treilea, pe care l-a și retezat, iar o conducta de gaze a fost fisurata in impact. Vorbim de un accident rutier petrecut noaptea…

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unei fetițe, a avut loc, luni, pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca.Conform oamenilor legii, în jurul orei 10:50, un conducator auto, în vârsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea o autoutilitara…

- Sambata, pe raza comunei Apahida, s-a produs un accident grav de circulatie provocat de catre un barbat care nu avea permis de conducere. La data de 10 martie, in jurul orei 19:30, pe DN 16, pe raza comunei Apahida, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane si avarierea unui…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Circulația a fost inchisa complet pe pe drumul european ce leaga Timișoara de Caransebeș, sambata, dupa ce un tir a patruns pe contrasens și a lovit doua autoturisme care circulau regulamentar. In urma impactului, o femeie a a murit pe loc. De asemenea, o fata de 12 ani a ajuns in coma la spital.

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul amiezi, la ieșire din Gherla spre Cluj Napoca. Potrivit primelor informații șoferul unui autoturism marca Seat care staționa pe partea dreapta a carosabilului a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure, astfel neacordand prioritate de trecere unui…

- Mai multe persoane au fost ranite și doua și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs duminica, 25 februarie, in jurul orei 17 pe soseaua Cluj-Napoca – Oradea, in comuna Poieni. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a activat planul roșu de intervenție, 10 persoane fiind ranite. Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate doua autoturisme. Într-un autoturism Volkswagen Sharan se aflau 7 persoane, iar în celalalt,…

- Mai putin de doi kilometri au reusit sa parcurga cu masina doi studenti si mama unuia dintre ei, de la gara unde s-au dat jos din trenul care i-a adus din Cluj-Napoca la Ilva Mica. Ulterior, au fost implicati intr-un grav accident rutier, iar unul dintre ei si-a pierdut viata.

- Un barbat de 37 de ani a murit, sambata dimineata, din cauza vitezei ametitoare cu care conducea masina, un autoturism Volkswagen CC. Barbatul, care era singur in masina, nu a mai putut controla vehiculul si a intrat intr un stalp. Masina s a facut praf, iar soferul a murit pe loc, scrie tribuna.ro.Martorii…

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Accident MORTAL la Ciumbrud: Un adolescent de 16 ani a murit, iar doi adulți au fost raniți, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile și a lovit o țeava de gaz, peste 2.000 de persoane din patru localitați ramanand fara gaz. Reprezentanții…

- O femeie de 80 ani a decedat, in aceasta dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, femeia a fost prinsa sub tramvai. Detasamentul Special de Salvatori…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la iesire din Lumina, judetul Constanta, zona pod.Din primele informatii, se pare ca un sofer a oprit sa si verifice masina in timp ce alt autoturism a venit din spate si l a lovit.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini si cu noi informatii.…

- Dupa ce saptamana trecuta, un adolescent din Buzau a murit rapus de etnobotanice, alți trei tineri au ajuns luni seara la Spitalul Județean Buzau. Extrem de agitați și cu semne specifice consumului de etnobotanice, cei trei abia au fost calmați de catre medici. Primul care a ajuns la spitalul din Buzau…

- Patru persoane au ajuns sambata la spital in urma unui accident rutier petrecut pe Calea Turzii, langa Cluj-Napoca. In jurul orei 13,20, un șofer de 40 de ani din Cluj-Napoca, care circula cu un autovehicul pe direcția Feleacu – Cluj-Napoca și care consumase bauturi alcoolice, intr-o curba deosebit…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a avut trei mari slabiciuni: iubirea de țara, patima pentru femei și dragostea pentru copiii lui. Din pacate, ultimele doua s-au impletit cu multa durere și suferința, caci marele „crai” nu a fost fericit nici cu nevasta, dar nici cu amanta, iar ambii fii s-au stins mult…

- Un accident mortal s-a produs in Chișinau, dupa ce un tanar de 21 de ani s-a urcat beat la volan. Acesta a vrut sa intre in depașire, dar s-a lovit frontal cu o alta mașina. Un om a murit, iar alte patru persoane se afla in stare grava la spital.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Un șofer in varsta de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs marți dupa-amiaza pe șoseaua Dej – Bobalna, in zona localitații Razbuneni. Decedatul, un barbat din Bobalna, conducea un autoturism care a intrat in coliziune violenta cu o autoutilitara, iar medicii nu l-au…

- Un accident rutier s-a produs marți, la ieșire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului național 1 B. Au fost implicate un TIR și un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre mașinile implicate in accident ar fi…

- Accident grav pe strada Petricani din Capitala. Un barbat in varsta de 30 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un TIR. Un echipaj de politie este prezent la fata locului. Revenim cu mai multe detalii.

- In urma cu puțin timp, un barbat de 56 de ani a fost lovit de un TIR la ieșire din Unirea, spre Livezile. Acesta circula pe marginea drumului, iar șoferul mastodontului spune ca i-a sarit in fața. Barbatul a fost declarat decedat de catre echipajul SMURD ajuns la fața locului.

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orașul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de 19 ani, […]

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- Un cumplit accident de circulație in care a fost implicat un BMW inmatriculat in Satu Mare a avut loc azi noapte in Cluj-Napoca. O persoana a decedat. Din primele informații reiese ca șoferul unui automobil marca BMW cu numere de inmatriculare de Satu Mare circula cu mare viteza pe strada Campul Painii,…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime, a avut loc astazi, in jurul orei 13, in localitatea Bunești, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Din primele informații, un șofer in varsta de 60 de ani din localitatea Borleasa, județul Bistrița-Nasaud, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca…

- Accident rutier grav miercuri dimineața, pe DN 2, pe sectorul de drum care leaga comunele Patrauți de Darmanești. Aflat la volanul unui autoturism marca Audi, Constantin C., un barbat de 32 de ani din comuna Satu Mare, se indrepta spre Suceava. In jurul orei 11.10, acesta a franat brusc pentru a ...

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Un tanar a ajuns in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava, iar alti trei sunt si ei raniti, dupa un accident petrecut duminica noapte pe artera principala din municipiul Campulung Moldovenesc.Conform politiei, in jurul orei 22.40, pe Calea Bucovinei, un autoturism VW scapat de sub control…

- La data de 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30 noiembrie 2017 – 03 ianuarie 2018, cei doi, in varsta de 22 si 26 de ani, din Dezmir, comuna Apahida si Iclozel,…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. Duminica, 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Mai mulți autori ai unor furturi au crezut ca scapa nepedepsiti, insa poliția le-a venit de hac. Un șofer s-a urcat baut la volan, iar pana la accident n-a fost decat un pas. Sunt cele mai recente informații sosite de la Poliția Cluj. ARESTATI PREVENTIV PENTRU FURT CALIFICAT In urma investigatiilor…

- Un grav accident s-a produs azi-noapte pe DN10, chiar in fata fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un sofer a pierdut controlul masinii, a intrat intr-o teava de gaze, dupa care s-a rasturnat. Conducatorul auto a fugit, iar langa masina a fost gasit cadavrul unei fetite. Politistii l-au descoperit…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…