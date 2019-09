Accident MORTAL la Iasi! Un tanar a fost gasit decedat langa un BMW rupt intr-un copac

Stiri pe aceeasi tema

- Luni s-a produs un accident mortal in Poiana Largului, judetul Neamt, pe DN 15 B. Un autoturism si un autocar au intrat in coliziune. „Din primele cercetari efectuate de politistii Serviciului Rutier Neamt a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 39 de ani, din Farcasa, conducea un autoturism pe DN 15…

- Un grav accident s-a produs marți, in Iași, in apropiere de halta Budai. O autoutilitara plina cu baloți a fost lovita de un tren marfar, iar in urma impactului, o persoana și-a pierdut viața.

- Accident cumplit in aceasta dimineata in judetul Brasov, intre localitatile Codlea si Vladeni. Un om a murit si patru au fost raniti dupa coliziunea unei autoutilitare cu un autoturism.

- Un barbat a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul pe care il conducea, fara a poseda permis, s-a rasturnat in afara partii carosabile si s-a izbit de un copac, a informat...

- Un accident soldat cu decesul unui biciclist s-a produs in aceasta dimineata, la Baicoi. Din primele date, pe Bd.Unirii, un biciclist de 60 ani a intrat in coliziune cu un stalp. Medicii sositi la fata locului au constatat ca victima avea o rana la cap, fiind inconștient. Din nefericire,…

- Ziarul Unirea Foto| Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce o mașina a fost spulberata de tren Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce mașina o a fost spulberata de…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT feroviar MORTAL: Doua persoane au DECEDAT, dupa ce trenul le-a izbit in plin mașina Un ACCIDENT feroviar MORTAL a avut loc joi, in județul Cluj. Doua persoane au DECEDAT, dupa ce trenul le-a izbit in plin mașina. Centrul ... FOTO| ACCIDENT feroviar MORTAL: Doua persoane…

- Un accident rutier soldat cu un deces a avut loc in urma cu putin timp, simbata, 29 iunie, la Humulestii Noi. Un autoturism a intrat intr-un copac, iar soferul a ramas blocat in masina. “Accident rutier pe DN 15C in Humulestii Noi, orasul Tirgu Neamt. O masina a intrat intr-un copac si soferul a ramas…