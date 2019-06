Accident mortal la Craidorolț Ieri seara, la ora 22:10 dispeceratul ISU Satu Mare a fost alertat cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Craidorolț din județul Satu Mare. In accidentul produs prin coliziunea unui autoturism cu un stalp de beton de pe marginea drumului, au fost implicate patru persoane, o familie: o fetița de 8 ani, mama, tatal și o matușa. “La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD, respectiv o ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In accident, au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism. Accidentul s-a produs la ora 02:00 și la spital au ajuns 16 persoane. In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule, microbuzul s-a rasturnat pe o parte. La fata locului au venit mai multe echipaje…

- In cursul acestei dimineți, pe raza localitații Danești, s-a produs unaccident rutier, soldat cu trei victime. Doi tineri și o femeie au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Targu-Jiu. Un tanar, in varsta de 21 de ani, șofer al unui autoturism in care…

- Un copil in varsta de sapte ani care a cazut luni intr-o fantana de pe un camp din apropierea localitatii Varsolt a fost scos de pompieri la suprafata, fara semne vitale, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Zalau. Cea care i-a anuntat pe pompieri despre caderea copilului…

- Astazi, 6 mai 2019, in jurul orei 11:00, un botoșanean a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Mavromati din Botoșani cu o ambulanța SMURD, dupa ce a suferit un accident.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 19:15, in comuna Bobalna. Din primele informații, incendiul se manifesta la hornul unei locuințe din localitatea Razbuneni, comuna Bobalna. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej.…

- Pompierii din Alba Iulia intervin vineri, in jurul orei 12:00, cu un echipaj de descarcerare și o ambulanța SMURD pentru deblocarea ușii unei locuințe in interiorul careia s-ar afla o persoana. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța…

- Fetita de 2 ani era crescuta doar de tatal sau, dupa ce mama ei a abandonat-o la naștere. Tatal a hranit-o in aceasta dimineața, dar imediat fetița a intrat in stop cardio respirator. Cand a vazut ca nu mai respira, acesta a sunat disperat la 112. La fața locului a fost trimis un echipaj de la Terapie…

- O fetita de 7 ani a murit in urma accidentului produs pe DN 13, judetul Brasov, dupa ce o masina s-a rasturnat intr-un parau si a cazut pe plafon. Sora sa de doi ani a fost preluata de un elicopter SMURD si va fi transportata la un spital din Targu Mures, iar parintii sunt transportati la Unitatea de…