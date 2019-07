Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 ani si-a pierdut viata dupa ce autoutilitara pe care o conducea s-a izbit, joi, de un copac in localitatea Onesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitanul Andrei...

- Un grav accident rutier s-a produs in noaptea e 29/30 iunie, pe pe drumul european 581, in localitatea Badeana din judetul Vaslui. Cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite, doua dintre ele, printre care o adolescenta de 15 ani, fiind in stare critica.

- Un accident rutier s a produs sambata pe DN 15C, in Humulestii Noi, orasul Tg. Neamt. O masina a intrat intr un copac si soferul a ramas blocat in masina. Se deplaseaza un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit iar alti doi, de aceeași varsta, sunt in coma, dupa un accident groaznic petrecut noaptea ... The post FOTO/ Accident rutier MORTAL: Un adolescent și-a pierdut viața și alți doi sunt in coma dupa ce au furat o mașina și au ”zburat” cu ea peste un parapet appeared…

- Un accident devastator s-a produs azi, pe Drumul Județean 203, intre localitațile Ulmu și Vultureni, in Braila. Un șofer beat și fara permis a intrat cu putere intr-un TIR, iar in urma impactului au rezultat doi morți, printre care și un bebeluș de numai cateva luni.

- Zi neagra pe șoselele din vestul țarii. Dupa ce un biciclist și-a pierdut viața intr-un accident rutier la Ineu, fiind azvarlit in șanțul de pe marginea drumului, cateva zeci de minute mai tarziu, un alt accident mortal a avut loc, tot in județul Arad. Și tot un biciclist și-a pierdut viața, fiind decapitat…

- Un sofer de TIR din Alba a fost implicat intr-un accident grav, miercuri, in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata. Autovehiculul de mare tonaj pe care-l conducea a fost lovit de un autoturism, pe contrasens, iar in urma impactului camionul s-a rasturnat pe sosea. Cele doua persoane care au…

- Un accident rutier mortal s-a produs, miercuri dimineața pe DN1, la Borod, in județul Buhor. In urma impactului dintre un TIR și doua autoturisme, ... The post FOTO/ Accident mortal pe DN1: O persoana și-a pierdut viața și alte patru au fost ranite dupa ce un TIR a spulberat doua autoturisme appeared…