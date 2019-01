Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 17.45, un autoturism Opel, condus de un tanar de 21 de ani, a izbit un pieton care traversa neregulamentar strada. Victima, un barbat de aproximativ 45 de ani, a decedat. Soferul nu a consumat baturi alcoolice. Vom reveni cu detalii.

- Un accident de munca grav s-au petrecut marti, in padure: un barbat si-a pierdut viata dupa ce radacina unui arbore doborat a cazut peste el.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 13.53, polițiștii Poliției orașului Brosteni au fost sesizați prin 112 despre faptul ca in zona Neagra,…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani care traversa strada pe trecerea de pieton a fost lovit mortal de o autoutilitara, vineri seara pe DN 6, in zona localitatii Isalnita. Potrivit IPJ Dolj, autovehicul era condus de un barbat de 53 de ani, din Drobeta Turnu-Severin, caruia i-a fost intocmit dosar penal…

- Un grav accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16, pe DJ109D, in localitatea Bonț din comuna Fizeșu Gherlii. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu autospeciale descarcerare, echipaje de prim-ajutor,…

- Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Barlad, si-a pierdut viata, miercuri, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de...

- Accident mortal pentru un barbat român în vârsta de 49 de ani care a fost lovit, în seara zilei de marți, de un autoturism în timp ce traversa strada la Monte Compatri, în imediata vecinatate a Romei.

- Un barbat de 52 de ani, din Alba și-a pierdut viața, luni in jurul orei 9.20, pe DN7, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost izbit de un TIR condus cu viteza excesiva care, anterior, a mai lovit doua mașini. Potrivit IPJ Hunedoara, Un barbat in varsta de 43 de ani, din București, […]

- Zi neagra pe șoselele din județul Hunedoara. Un barbat in varsta de 47 de ani ce conducea pe DN 76, in direcția Brad — Arad, a ieșit de pe șosea și a intrat in coliziune cu panourile suplimentare ce avertizeaza trecerea la nivel cu cale ferata. S-a oprit la peste zece metri de calea ferata, dandu-și…