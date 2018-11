Stiri pe aceeasi tema

- O manifestanta a murit sambata dimineata in Savoia la un baraj organizat de "Vestele galbene" dupa ce a fost lovita de o masina a carei soferita a intrat in panica, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner.

- Un protestatar care participa la o manifestație desfașurata in Franța, pe fondul creșterii taxelor de combustibil, a murit sambata dupa ce a fost lovit in mod accidental de un autovehicul, a informat ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Manifestanții…

- Militantele Femen care au dejucat dispozitivul de securitate in timpul ceremoniilor de comemorare a datei de 11 noiembrie care au avut loc duminica la Paris la trecerea presedintelui american Donald Trump nu reprezinta "o arma de distrugere in masa", a spus luni, la Madrid, ministrul francez de Interne,…

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Politia franceza ancheteaza disparitia sefului Interpol, Meng Hongwei, a confirmat vineri ministerul de interne de la Paris pentru agentia Reuters; anterior, informatia fusese dezvaluita neoficial de surse din politie. Deoarece nu mai stia nimic despre Meng din 25 septembrie, sotia lui s-a adresat politiei…

- Autoritațile din Portugalia, Spania și Franța au decis sa accepte preluarea migranților salvați din Marea Mediterana de catre nava umanitara Aquarius, dupa refuzul categoric al Guvernului italian, relateaza Reuters preluata de mediafax. Nava umanitara Aquarius are la bord 58 de migranți, dintre…

- UPDATE – Cele doua persoane ucise in atacul cu cutit comis joi dimineata in orasul Trappes, langa Paris, erau mama si sora agresorului, a anuntat o sursa din Ministerul de Interne francez, relateaza Reuters, AFP si dpa. Cea de-a treia victima, care a fost ranita in atac si spitalizata in stare grava,…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis o persoana si a ranit grav alte doua joi in orasul Trappes, la periferia Parisului, inainte de a fi ‘neutralizat’ de fortele de ordine, a declarat o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP si Reuters. Agresorul s-a ascuns intr-o cladire, necesitand interventia fortelor…