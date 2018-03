Accident MORTAL in Prahova, pe drumul dintre Valeni si Predeal Sarari. O femeie a murit dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat

Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit cumplit pentru un barbat de 59 de ani din Buzau. Acesta a fost spulberat de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul european 85 printr-un loc nepermis. Soferul care l-a lovit, un barbat de 34 de ani, a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu masina in curtea unei societati comerciale.…

- Accident grav pe autostrada care leaga Lugoj de Deva. Soferul unui tir a murit iar intreaga incarcatura - tone de apa imbuteliata - s-a rasturnat pe sosea.Accidental a avut loc noaptea, in jurul orei 23:00, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Margina.

- Potrivit Mediafax, barbatul a avut virusul gripal de tip A. Septuagenarul nu era vaccinat antigripal și avea și alte probleme de sanatate. De la debutul sezonului 2017-2018, au murit 110 de persoane din cauza virusului gripal. Totodata, Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ca, la nivel…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 10:00, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Reteag. Potrivit primelor informații, accidentul rutier s-a produs la ieșire din Reteag inspre Beclean. Din cauze inca necunoscute, un autoturism a parasit partea carosabila și s-a…

- Politia din Tempe, Arizona, a dat publicitații pe Twitter un material video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro. Materialul este compus dintr-o filmare care arata drumul…

- Politia din Tempe, Arizona, a publicat pe Twitter un material video care combina filmarea din doua unghiuri a accidentului mortal în care a fost implicat un autovehicul autonom Uber, scrie News.ro.

- O femeie in varsta de 40 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost calcata de o masina, in judetul Botosani. Soferul autoturismului sustine ca aceasta ar fi fost impinsa chiar de iubitul ei.

- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un accident grav s-a petrecut in Nicolina marti dimineata. Un barbat si o femeie au fost luati pe sus de pe trecere de un Matiz. Soferul a spus ca cele doua persoane alergau. Masina a derapat un pic. Se pare ca femeia este in stare grava. Revenim cu informatii.

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, in zona Liliesti-Baicoi. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina ajungand in afara partii carosabile. La fata locului s-au deplasat echipaje ale ISU Prahova si o Ambulanta…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57. Potrivit…

- Mai multe persoane au fost ranite și doua și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs duminica, 25 februarie, in jurul orei 17 pe soseaua Cluj-Napoca – Oradea, in comuna Poieni. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 7 persoane. Potrivit ISU Prahova, o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri si o ambulanta SMURD.…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp.…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 1, la Romanesti, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a iesit de pe carosabil, lovind un gard de pe marginea drumului. Potrivit ISU Prahova, barbatul a ramas incarcerat intre fiarele masinii. La fata locului s-au…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Gageni din Ploiesti, fiind implicate doua autoturisme. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 34 de ani a fost ranita in urma impactului, victima fiind preluata de echipajul medical si transportata la spital. Se pare…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Un roman in varsta de 38 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un copac care a fost doborat de vantul puterni din orasul maltez Mriehel, informeaza politia, conform The Malta Independent. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de 32 de ani, se afla la spital dupa…

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe raza localitatii prahovene Bratasanca, in comuna Filipestii de Targ. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a iesit in decor, rasturnandu-se pe plafon. Doua persoane au fost ranite, victimele fiind doua femei, una…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- O femeie in varsta de 55 de ani a murit la spital, iar un barbat de 59 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier care a avut loc pe strada Prelungirea Saturn. ”Un sofer in varsta de 59 de ani care circula pe strada Prelungirea Saturn a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens lovind…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 20:30, pe Soseaua Vestului, zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa regulamentar strada. La sosirea medicilor, victima era constienta, insa se pare ca ar fi…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ in care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția.

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Trei persoane ranite au fost transportate la spitalul din Sibiu. "Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9:30, in centrul orasului, pe strada George Cosbuc. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de masina in dreptul Halelor Centrale. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei. In cauza, se fac…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- O fetita de 11 ani din Buzau a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Soferul nu avea permis de conducere si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…