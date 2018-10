Accident mortal in Prahova, la Dumbravesti. O tanara a fost spulberata de masina, pe trecerea pentru pietoni Un accident rutier soldat cu decesul unei tinere in varsta de 24 de ani s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN102, in Dumbravesti. Potrivit IJP Prahova, tanara se afla in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, moment in care a fost spulberata de o masina condusa de un sofer neatent. Medicii sositi la fata locului au efectuat manevre de resuscitare victimei, insa din cauza leziunilor grave, aceasta nu a mai putut fi salvata. In cauza, politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa. Daca va fi gasit vinovat, soferul risca sa petreaca multi ani in spatele gratiilor.… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

