Accident mortal în Germania, provocat de un microbuz românesc Un microbuz romanesc a provocat un accident mortal in Germania. Trei masini au fost facute praf, au fost opt victime in total, soferul roman fiind vinovat de accident. Un accident cumplit s-a produs duminica dupa-amiaza pe soseaua nationala B20, in Landau, unde un microbuz romanesc a intrat pe contrasens si s-a izbit violent, frontal, de […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

