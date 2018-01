Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, barbatul din Tulcea a coborat marti seara, pe DN22, la iesirea din comuna Lumina spre Tulcea, din masina, sa repare ceva. Barbatul a fost lovit de masina care venea din spate si a murit. Victima avea 36 de ani si era din Tulcea.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- Accident mortal de tren, marti seara, in gara Piscu unde, in jurul orei 17.30, un barbat a fost lovit de un tren. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD pentru a acorda primul ajutor dar, din pacate, victima deja decedase. Politistii de la Transporturi fac cercetari in acest caz. ”Trenul Interregio…

- Un barbat a fost ranit grav, duminica dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, intr-un accident rutier produs la intersecția DN7 cu Balomir. Potrivit IPJ Alba, acesta a fost lovit de o mașina, in timp ce se deplasa pe jos, pe partea carosabila. Revenim cu amanunte.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Și-a facut praf mașina dar a scapat nevatamata. O femeie de 36 de ani, din Patarlagele, a vazut moartea cu ochii marți seara, pe DN10, in drum spre casa. In timp ce se deplasa cu mașina dinspre Buzau spre Berca, la Candești i-a ieșit in fața, pe șosea, un porc mistreț pe care l-a izbit […] Articolul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul pranzului in municipiul Constanta, in zona Trocadero. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme: un taxi, un opel inmatriculat in judetul Tulcea si o masina sport. In accident au fost avariate cele trei autoturisme. Conform unor…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orasul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanta Vartop din Apuseni. Citeste mai mult: adevarul.ro/locale/alba-iulia/accident-mortal-vartop-apuseni-barbat-iesit-cainele-plimbare-decedat-fost-lovit-atv-1_5a59d74ddf52022f757715c6/index.html

- Aseara, politistii din cadrul Politiei orasului Tg. Frumos au fost sesizati prin 112 , despre faptul ca pe DE 583, in afara localitatii Baltati a avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime omenesti. Dincercetarile efectuate de politisti la fata locului a rezultat ca, un barbat, de 38 de ani, din…

- Accident mortal la Ceadar-Lunga. Un barbat de 61 de ani a decedat dupa ce bicicleta pe care o conducea a fost lovit de un automobil de model Citroen. Impactul a avut loc in jurul orei 18:00 in apropiere de satul Joltai.

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Un accident grav a avut loc aseara pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Zelinski din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Accident grav in municipiul Chișinau. Un barbat a decedat dupa ce mașina pe care o conducea ar fi derapat de pe traseu și s-ar fi rasturnat pe carosabil. Tragedia a avut loc aseara in jurul orei 21:20 la ieșire din Vatra.

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in stare de șoc, in uma unui accident rutier. Un tanar aflat la volanul unui autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care se deplasa regulamentar. Incidentul a avut loc in Arad, la intersecția strazilor Ștefan cel Mare și Adam Muller Gutenbrunn, in…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Aceasta a precizat ca barbatul care a murit se afla in momentul accidentului la volanul masinii care a intrat pe contrasens iar persoana ranita era pasager in acelasi autoturism. "Un barbat de 31 de ani, din Ramnicu Valcea, a condus un autoturism pe DN7 iar la km 183+800, in comuna Bujoreni,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din comuna Vintu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident, aflat la volanul unui autoturism neinmatriculat, fara permis. Evenimentul rutier s-a petrecut in noaptea de 26/17 decembrie. Potrivit IPJ Alba, tanarul, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- Un accident feroviar a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, pe raza localitîții clujene Jucu.Un autoturism a fost lovit în plin de catre un tren, iar șoferul a fost ranit.”In jurul orelor 15.00 un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Jucu, 1 victima.…

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orașului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Din primele date primite de la IPJ Alba, un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU Alba, stația Cimpeni a intervenit cu o autospeciala…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, dupa ce au autocar romanesc a fost implicat intr-un accident rutier pe o autostrada din sud-estul Germaniei. Potrivit presei locale, autocarul ar fi intrat in coliziune cu alt vehicul.

- Un copil în vârsta de aproximativ 5 anișori a fost lovit de un autoturism, minorul fiind în stare grava. Spre locul accidentului au plecat echipaje de poliție și o ambulanța de la Dej, pentru a acorda îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc în jurul orei…

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- UPDATE ora 11:30 – Un barbat a facut stop-cardiac dupa ce a fost scos din mașina și a murit in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul de la Ambulanța Vaslui. Al doilea barbat este adus de un elicopter SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, ne-a declarat medicul Daniel Ungureanu…

- Doi tineri, banuiti de furtul unui autoturism au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt al unui autoturism, politistii din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au identificat un tanar, de 21 de ani…

- ACCIDENT MORTAL. Doi dansatori cunoscuti de la „Dansez pentru tine”, in masina implicata Un barbat a fost lovit de o masina la volanul careia era un fost concurent al emisiunii „Dansez pentru tine”. Mai mult, pasager in autoturism era si Petrisor Ruge, fost castigator al aceluiasi show. Un barbat in…

- Un accident mortal a fost inregistrat vineri seara in Constanța, in zona CET. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat intr-un stalp. In urma impactului, un pasager de pe bancheta din spate a fost aruncat din mașina și a decedat. Potrivit reprezentanților IPJ…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata noapte pe DN 1, la Barcanești. O femeie de 90 de ani a decedat incercand sa traverseze strada. Potrivit SAJ Prahova, batrana a suferit un traumatism cranio-cerebral grav. Mașina care a lovit femeia a intrat apoi pe contrasens, acolo unde s-a ciocnit…

- Soferul unui autoturism de teren care a vrut sa admire marea fara sa coboare din masina a avut neplacuta surpriza sa nu mai poata iesi cu masina de pe plaja.Cu toate eforturile depuse masina s a afundat si mai mult in nisip astfel ca soferul s a vazuit nevoit sa abandoneze autovehiculul inmatriculat…

- Un accident grav a avut loc in Galati, soldat cu decesul a doi tineri. Masina in care se aflau a derapat si a intrat direct intr-un stalp, impactul fiind foarte puternic, din cauza vitezei mare pe care o avea.

- Accident rutier, in urma cu cateva minute, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, din municipiul Constanta, in dreptul fostei Banci a Religiilor.Din cauze deocamdata necunoscute, un autoturism a izbit doua alte autovehicule, unul dintre ele fiind efectiv aruncat, din soc, pe trotuar.Nu sunt victime.La…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina, judetul Constanta, in zona Avicola.Din primele informatii un autoturism s a rasturnat iar o persoana a fost ranita.Potrivit SAJ Constanta este vorba despre un pacient de 67 ani, constient,diagnosticat cu traumatism cranio cerebral,…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 21 noiembrie a.c., la ora 15.34, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 19, in afara localitații Satu Mare, in care a fost implicata o autospeciala aparținand Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare. Ajunși la fața locului,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Accident mortal in capitala. Un barbat in varsta de 47 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un taxi pe șoseaua Hancești din capitala. Tragedia a avut loc azi seara in jurul orei 21:30.

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara pe strada Mitropolit Varlaam din Capitala. Potrivit martorilor, un barbat a fost lovit de un automobil chiar pe o trecere de pietoni.Martorii s-au speriat de moarte, insa au sarit in ajutor. La fata locului a sosoit si un echipaj medical.

- Un accident mortal a avut loc vineri seara, in Bacau. Doua persoane, sot si sotie, au fost spulberate de un autoturism in timp ce incerceau sa treaca strada printr-un loc neregulamentar. Cei doi soți, ambii in varsta de 52 de ani, de loc din Constanța, ar fi vrut sa traverseze șoseaua de la un popas,…

- Trei tineri cu varste intre 16 si 20 de ani au fost implicati intr-un accident rutier in zona orasului Macin, judetul Tulcea. Unul dintre ei a fost declarat mort de catre medicii ajunsi la fata locului.

- Un accident soldat cu moartea unui barbat de 33 de ani a avut loc luni, 13 noiembrie, intre Negrești-Oaș și Certeze. Polițiștii au constatat faptul ca, aflat la volanul unui autoturism, un barbat de 33 de ani din Moișeni, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, intr-o curba deosebit de…

- Preotul din comuna galateana Schela care a fost retinut dupa ce duminica a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l, a fost arestat preventiv pentru…

- Accident in Constanța: o mașina s-a izbit in sediul ISU Dobrogea. Doua persoane și-au pierdut viața. Un accident rutier s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni pe o strada din municipiul Constanta. Un Audi Q5 care circula pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, a lovit un autoturism…

- Accident greu de imaginat sambata seara, la iesirea din orasul Galati. Un barbat de 68 de ani, care traversa neregulamentar, a fost lovit in plin de o masina si nu a mai avut nicio sansa de supravietuire.

- Un accident grav s-a petrecut in dimineata zilei de luni,, pe drumul national ce leaga Constanta de Tulcea, in zona localitatii Tariverde. Un barbat a murit si alte sase persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit.

- Un accident mortal s-a produs in cursul acestei dimineti in judetul Constanta, pe drumul national care leaga Constanta de Tulcea. Acesta s-a produs in dreptul localitatii Tariverde, pe DN 22. O persoana a fost declarata decedata.

- Potrivit unui comunicat al ISU Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica seara, la un accident rutier petrecut in comuna Baldovinesti, la fata locului deplasandu-se o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, un echipaj SMURD si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta.…

- Un accident rutier a curmat, duminica seara, viața unui barbat de 41, pasager intr-un autoturism al carui șofer a apasat prea tare pedala de accelerație. Evenimentul rutier care s-a produs in orașul Pogoanele s-a soldat și cu trei raniți. Pe fondul vitezei, intr-o curba deosebit de periculoasa, aflata…

- Un barbat a murit si o femeie a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un sofer baut pe DN 2B, intre localitatile Movileni si Sendreni, se arata intr un comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Galati.…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Soveja din municipiul Constanta. Din primele informatii un pieton care a traversat strada prin loc nepermis a fost lovit de o masina. La fata locului a ajuns o ambulanta care acorda ingrijiri medicale victimei. UPDATE: La accident este un pacient confuz…