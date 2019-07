Accident mortal în Constanța. Trei victime Conform polițiștilor constanțeni ”Un barbat a condus un autoturism pe DN 38, dinspre Agigea catre Negru Voda, iar la kilometrul 41+200 ar fi pierdut controlul direcției de mers, a parasit carosabilul și a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului. In urma accidentului, un barbat a murit, iar alte doua persoane, un barbat și o femeie au suferit vatamari corporale". Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, Cele trei persoane care se aflau in mașina erau cetațeni bulgari și doreau sa ajunga in vama. Mașina era inmatriculata in Germania. La fața locului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

