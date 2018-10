Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer în vârsta de 63 de ani a accidentat mortal, miercuri seara, o femeie, pe strada Dristorului din Capitala, circulatia în zona fiind restrictionata la momentul transmiterii stirii, informeaza Brigada Rutiera.

- O femeie de 66 de ani, care ar fi traversat neregulamentar, a fost accidentata, joi, de o mașina de poliție care se deplasa cu sistemele acustice și luminoase in funcțiune, pe Șoseaua Olteniței din Capitala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Circulația tramvaielor catre Piața Sudului e blocata. Șoferul…

- Circulatia este restrictionata pe bulevardul Unirii din Capitala, in urma unui accident rutier in care au fost implicate o masina si o motocicleta, informeaza Brigada Rutiera. In urma incidentului, motociclistul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Universitar.