- Un accident grav a avut loc vineri noapte pe DN 1, in Timișul de Jos. O mașina a SPP aflata in misiune a lovit un vehicul care ieșea de pe un drum lateral. In urma impactului, șoferul vehiculul ieșit in DN 1, județul Brașov, a murit. Angajatul SPP a fost și el ranit ușor. „Un autoturism al SPP, aflat…

- O mașina de poliție s-a a intrat in coliziune cu un alt automobil, marți dimineața, in partea de est a Capitalei, a anunțat Antena 3. Potrivit informațiilor oferite de catre polițiști,...

- Un bebeluș de noua luni și mama acestuia au ajuns la spital miercuri, in urma unui accident care a avut loc in Ploiești. mașina in care se aflau femeia și copilul a fostlovita de o mașina de ploție care se afla in misiune. Mașina de poliție aparține Secției de Poliție nr.1 Ploiești și se afla in misiune.…