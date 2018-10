Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 octombrie 2018, in jurul orei 16.10, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau, cu aparatul radar, pe DN 14 B, in afara localitatii Mihalț, au depistat un autoturism ce circula cu viteza peste limita legala. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul…

- Un barbat a fost acroșat de un TIR, in timp ce traversa strada Stadionului din Aiud, prin loc nepermis și fara sa se asigure. In urma accidentului, pietonul a decedat, au transmis, marți, 2 octombrie 2018, in jurul orei 17.45, reprezentanții IPJ Alba Post-ul Accident mortal la Aiud. Un barbat a fost…

- Politistii sectiei 5 Politie Rurala Blaj au depistat 5 persoane din Blaj, in timp ce transportau 850 de kilograme de struguri ce s-au dovedit a fi furati dintr-o ferma viticola. Prejudiciul a fost recuperat, iar cei 5 sunt cercetati pentru furt calificat. La data de 22 septembrie 2018, in jurul orei…

- Din cauza lucrarilor la autostrada Sebes-Turda (tronson I), SC APA CTTA SA ALBA anunta consumatorii ca, in data de 03.09.2018, incepand cu ora 24:00, se va efectua relocarea conductei DN 1200, in zona Paraul Iovului. Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitati: com. Ciugud,…

- Soferul care a produs groaznicul accident de pe trecerea de pietoni de la Ilisesti, Valerian Solovastru, directorul tehnic al Directiei Silvice Suceava si fost director al Regiei Nationale a Padurilor, a petrecut 24 de ore in arestul politiei judetene, in baza ordonantei de retinere, dupa care, ...

- O politista din localitatea Balesti, judetul Gorj, si-a impuscat mortal mama si copilul de sase luni cu arma sotului sau, politist si el, apoi s-a sinucis. Descoperirea a fost facuta de sotul femeii.

- Un barbat a murit in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de metrou in statia Nicolae Teclu, informeaza reprezentanti ai ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. Potrivit ISUBIF, la fata locului au intervenit Detasamentul Special de Salvatori si Detasamentul Chimistilor. Persoana respectiva a fost…

- Doi tineri au murit si alti doi au fost raniti, in timpul noptii de joi spre vineri, in urma unui accident produs pe DN2, in zona popasului Tamboesti, judetul Vrancea, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a lovit un cap de pod, transmite corespondentul MEDIAFAX. In timp ce rulau pe sosea, acestia…