- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii Holt, din comuna Letea Veche, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau,...

- Accident cumplit: Impact frontal intre doua autoturisme. Doua persoane au murit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2F Bacau – Vaslui, la kilometrul 4, in zona localitatii Letea Veche, judetul Bacau, a avut loc un impact frontal intre doua autoturisme,…

- Un accident in care au murit doua persoane s-a produs sambata dupa amiaza in Bacau, in comuna Letea Veche. Doua mașini s-au ciocnit iar victimele au ramas incarcerate. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru victime, declarand decesul. Un barbat in varsta de 60 ani si o femeie de 57 ani ramasesera…

- Doua persoane au murit și alta a fost ranita, sambata dupa-amiaza, dupa ce doua mașini s-a ciocnit puternic in comuna Letea Veche din județul Bacau, conform Mediafax.Accidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, in comuna Letea Veche din județul Bacau. Potrivit ISU Bacau, in urma coliziunii…

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, duminica, intr-un accident aviatic in care un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer deasupra insulei Mallorca. Guvernul regional al insulelor Baleare din Spania, inclusiv Mallorca, a anunțat ca accidentul s-a produs la ora locala 13.35…

- Ziarul Unirea FOTO| Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Accident groaznic,…

- Doua persoane si-au pierdut viata, in aceasta dimineata, in urma unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca acesta a avut loc pe DN67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu, la kilometrul 139+400 de metri, intre localitatile Milostea si Slatioara. Accidentul…

- Accident rutier grav în localitatea bistrițeana Șintereag, soldat cu o persoana decedata și alte trei ranite, care au fost transportate la spital. Toți sunt ocupanții aceluiași autoturism.