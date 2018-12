Accident mortal aseara pe centura Iașiului. Șoferul spune că nu l-a văzut Accident mortal joi seara in Iasi. Un barbat care a traversat neregulamentar, in plina bezna, soseaua de centura a orasului a fost izbit in plin de o masina.Zona unde s-a petrecut accidentul,este una foarte periculoasa,atat pentru pietoni cat si pentru soferi,fiind foarte prost luminata si fara marcaje rutiere adecvate. Soferul de 31 de ani a fost testat de politisti si nu consumase alcool. El le-a povestit agentilor ca nu l-a vazut pe pieton. Acesta din urma nu a avut nicio sansa. In cauza politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Articolul Accident mortal aseara pe centura… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

