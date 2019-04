Accident Madeira - Trei zile de doliu VIDEO Guvernul regional din Madeira a decretat trei zile de doliu. Presedintele portughez, care a anuntat ca se va deplasa la Madeira in timpul noptii, si-a 'exprimat tristetea si solidaritatea tuturor portughezilor in acest moment tragic si mai ales durerea pentru persoanele apropiate ale victimelor'. Sousa a mai anuntat ca intentioneaza sa vorbeasca cu omologul sau german Frank-Walter Steinmeier. Premierul Antonio Costa a anuntat pe Twitter ca a contactat-o pe Angela Merkel pentru a-i comunica 'tristetea' sa in legatura cu producerea ' tragicului accidentului'. El a prezentat 'in numele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

