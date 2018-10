Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre accidentul din Timiș soldat cu 2 morți, printre care un copil, și 4 raniți. Identitatea șoferului care a cauzat tragedia a fost descoperita, iar, odata cu ea, și live-ul de pe Facebook din momentul producerii incidentului.

- O fetita in varsta de sase ani si un barbat, care era in direct pe Facebook, au murit, vineri noapte, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Timisoara de Moravita, in judetul Timis, in care au fost implicate ...

- In urma impactului devastator, soferul care facea live cu telefonul in timp ce zbura pe sosea cu 180 de kilometri la ora si cu muzica data la maximum, a fost proiectat prin parbriz si a murit instantaneu. Un pasager al tractorului implicat in accident s-a speriat atat de tare incat a intrat in stare…

- O fetita in varsta de sase ani si un barbat, care era in direct pe Facebook, au murit, vineri noapte, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Timisoara de Moravita, in judetul Timis, in care au fost implicate doua masini si un tractor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident mortal pe un drum national din Timis, transmis in direct pe Facebook. Un barbat care gonea cu 180 de kilometri la ora a murit dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a ciocnit, pe contrasens, de un alt autoturism. Impactul i-a fost fatal si unei fetite de doar noua ani, care s-a stins din…

- Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs, marti dimineata, in insula Sumba din Indonezia, insa autoritatile nu au dat imediat informatii cu privire la victimele sau pagubele provocate, au anuntat mai multi oficiali. Cutremurul a avut loc la ora locala 7:16, la o adancime de 10…

- Revista Viva! a publicat o noua fotografie cu Elena Udrea, dupa ce coperta din aceasta luna a reviste a starnit o mulțime de controverse. In acesta fotografie, fostul politician apare intr-o rochie mulata de culoarea roșie. In interviul acordat revistei Viva!, Elena Udrea explica și alegerea numelui…

- Dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului pentru doi barbați de 27 și 49 de ani, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși la volan deși aveau alcoolemii de peste unu la mie.