Accident lângă Huedin. Mașinile au ZBURAT de pe drum În jurul orei 17:30, în apropierea localitații Huedin, a avut loc un accient de circulație. &"Autoturismele avariate au fost proiectate în afara parții carosabile în urma impactului, dar nu au fost necesare operațiuni pentru descarcerare.

Se pare ca în autoturismele implicate au fost doar cei doi șoferi, care au ieșit pe picioarele lor din autovehicule, și care sunt consultați medical de catre echipajul SAJ&" au transmis reprezentanții ISU Cluj. Vom reveni cu detalii. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

