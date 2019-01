Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta care se afla in misiune pentru a prelua o pacienta insarcinata a fost lovita de un camion-scoala in municipiul Vaslui. Barbatul care a provocat accidentul sustinea proba practica a examenului de obtinere a permisului auto, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean SAJ Vaslui a fost implicata, sambata, intr un accident de circulatie produs pe raza localitatii Rediu, informeaza Agerpres.roAmbulanta, care se deplasa la o solicitare avand semnalele acustice si luminoase pornite, a intrat in coliziune cu un autocamion…

- O ambulanta a ars in totalitate, in Arges, la Costesti, dupa ce a luat foc in timp ce se incarca echipamentul. Se pare ca incendiul a fost declansat de un scurtcircuit la priza. Dupa fiecare misiune, acumulatorii echipamentelor este alimentat la o priza. Se pare ca un scurt circuit a declansat incendiul,…

- O ambulanța SMURD care se deplasa cu o pacienta catre spital a fost lovita marți seara, in jurul orelor 22, in intersecția Ploiești Nord - Mc Donalds. Din primele informații ale Poliției, o Skoda Octavia care se deplasa dinspre cartierul Albert catre centrul municipiului pe culoarea verde a semaforului…

- O asistenta in varsta de 42 de ani din Iași a murit dupa ce a fost lovita de o mașina, condusa de un barbat de 80 de ani, in timp ce traversa alaturi de soțul ei pe trecerea de pietoni. Decesul vine la 2 zile dupa ce o femeie jandarm a murit, lovita cu mașina pe trecere, in Suceava. Purtatorul…

- BEZMETIC… In aceasta seara, in sensul giratoriu de la Penny Market, din municipiul Vaslui, a avut loc un accident de circulatie, in care a fost implicata o Ambulanta pentru transportarea pacientilor. Un sofer neatent nu a acordat prioritate de trecere, lovind autospeciala in portirea dreapta. Ambulanta…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita, ambulanta, in care se aflau soferul, o asistenta medicala si pacientul, a lovit din spate un autoturism in care era doar conducatorul auto, in urma impactului nefiind inregistrare victime. "Ambulanta…

- Programul examenului de definitivare in invatamant de anul viitor include sfarșitul lunii iulie și inceputul lunii august, conform calendarului de organizare si desfasurare a acestui examen. Astfel, sustinerea probei scrise a examenului national de definitivare in invatamant se va sustine pe 24 iulie…