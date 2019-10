Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani din Brașov este in stare grava, dupa ce, coborat dintr-un microbuz la Nadlac, a fost lovit de un TIR.Potrivit Poliției Arad, la Nadlac 2, pe sensul de intrare in țara, inainte de controlul de frontiera, o persoana a fost accidentata grav. Un barbat de 50 de ani…

- Accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 9.30, la Vama Nadlac II (de pe autostrada), pe sensul de intrare in țara, inainte de controlul de frontiera. Dupa primeșle cercetari la fața locului, polițiștii au stabilit cum s-a petrecut nefericitul incident. “Un barbat de 50 de ani din județul…

- Accidentul a avut loc pe DN 61 la Gherghești. O femeie a fost acroșata și accidentata grav de un autoturism. Post-ul DAMBOVIȚA: Poliția cauta un șofer care a lovit o femeie. Aceasta e in stare grava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DJ 107: Un șofer din Daia Romana a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune cu un microbuz ACCIDENT rutier pe DJ 107: Un șofer din Daia Romana a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat in coliziune cu un microbuz La data de 25 septembrie…

- Doi motocicliști au fost grav raniți, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident produs in județul Sibiu intre un microbuz, doua mașini și o motocicleta. Traficul intre localitațile Avrig și Bradu este oprit pe ambele sensuri in zona in care a avut loc accidentul. Accidentul a avut loc pe DN1 Brașov-Sibiu,…

- Un șofer beat aflat la volanul unui microbuz cu pasageri a pierdut controlul și a lovit mai mulți copaci, in județul Constanța. O pasagera in microbuz a fost ranita, anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Arme impotriva racelii: Ceaiurile mai putin cunoscute care intaresc sistemul imunitarPotrivit Poliției…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost transportat in stare foarte grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce trecea strada prin loc nepermis, in localitatea Moeciu de Jos, județul Brașov. Potrivit pompierilor, copilul era in coma in momentul in care a fost preluat de echipajul SMURD,…