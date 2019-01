Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier fara victime omenești a avut loc cu puțin timp in urma pe DN 11, la km 147+250, pe raza localitații Livezi, județul Bacau. O cisterna incarcata cu clei a intrat intr-un stalp de tensiune, pe sensul de mers. Circulația se desfașoara alternativ, pe un fir, dirijata de Poliție, prezenta…

- Naționala Romaniei, avand in lot jucatoarele Științei, Kapelovies, Faleș, Cazacu și Rogojinaru, s-a calificat la Campionatul European dupa o victorie cu 3-2 in „decisivul” cu Bosnia Set, meci și calificare! Reprezentativa feminina de volei a Romaniei a obținut calificarea la Campionatul European grație…

- Accident pe DN 2, la km273+200, intre localitațile Faraoani și Nicolae Balcescu (județul Bacau). In accident au fost implicate doua autoturisme, o persoana necesitand intervenția SMURD. Cauza probabila o reprezinta neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Pe sectorul respectiv, DRDP acționeaza cu…

- Doua autovehicule au ieșit in decor pe DN 12A, la km 100, pe raza orașului Targu Ocna, județul Bacau. Nu s-au inregistrat victime omenești, singurele pagube fiind de natura materiala, prin avarierea autoturismelor. Accidentul s-a produs intr-o succesiune de curbe semnalizata corespunzator, pe un sector…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in judetul Neamt. Potrivit ISU Neamt, o femeie a ramas incarcerata, victima fiind in stare de constienta. Militarii au actionat pentru descarcerarea acesteia. "Victima incarcerata, o femeie de 70 de ani, a fost extrasa in stare de constienta si predata echipajului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, pe DN 15A, pe Dealul Herinei, unde doua autoturisme s-au ciocnit. In urma impactului, o femeie a ramas incarcerata. Dupa ce a fost eliberata dintre fiare, aceasta a ajuns la spital. Tot la spital a ajuns și o adolescenta in varsta de 13 ani. In urma…

- Compania Dedeman activeaza un hub de printare 3D la Colegiul Național „Grigore C. Moisil” din Onești, in campania „3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”. In aceasta campanie Dedeman este partener al ECDL, alaturi de Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania, și activeaza hub-uri in zece colegii…

- Un tanar de 23 ani, din localitatea Plopșoru, a fost ranit, joi seara, in urma unui accident rutier produs la Romanești. Masina pe care o conducea a lovit puternic un cap de pod, s-a ciocnit cu alt autovehicul parcat in zona, dupa care s-a rasturnat, cazand pe plafon. Acesta se indrepta spre Rovinari,…