Accident la un ștrand din Arad. Intervenție urgentă a medicilor Un accident a avut loc la un ștrand din Arad. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența, incidentul a avut loc in urma cu aproximativ 30 de minute. ”Echipajul SMURD Terapie intensiva mobila a Detașamentului Arad a intervenit imediat. Un adolescent in varsta de 18 ani, s-a lovit de un altul pe topogan, a leșinat și a ajuns in bazin. A fost scos imediat de celelate persoane din bazin. Echipajul SMURD i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la UPU, este conștient, stabil, in stare buna”, au precizat reprezentanții ISU Arad. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

