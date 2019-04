Accident la Ulmeni! | Două victime Oboseala și-a spus cuvantul. Doua persoane au ajuns azi-noapte, la spital dupa ce o șoferița a adormit la volan pe DN 1B, la Ulmeni. Poliția a deschis o ancheta. Accidentul s-a produs azi-noapte, in jurul orei 03:20. Polițiștii au stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1B, sensul de mers Buzau-Mizil, o […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.Zona a fost izolata…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri. Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom. Zona a fost izolata…

- Politistii nemteni au stabilit ca accidentul rutier produs joi, 28 martie, la Tasca si soldat cu cinci victime dintre care doi copii de 6, respectiv 8 ani, a fost provocat de un sofer de 27 de ani din Bicazu Ardelean. “In urma cercetarilor efectuate a reieșit ca un tinar, de 27 de ani, din Bicazu […]

- Polițiștii buzoieni continua seria acțiunilor umanitare incepute in data de 14 martie, cand au oferit o masa calda pregatita chiar de ei batranilor așezamantului de la Ulmeni al Fundației Sfantul Sava. Conștienți fiind de nevoia de sange existenta in fiecare zi in unitațile medicale, polițiștii buzoieni…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta sunt doua victime. Politistii rutieri au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul rutier. Conform…

- Trei persoane au fost ranite usor in urma cu puțin timp intr-un accident rutier, la Targu Jiu, pe Calea București. Doua autoturisme s-au ciocnit in zona targului de gros. Poliția a ajuns la fața locului. UPDATE /Ora 19.00 Polițiștii din ...

- In Timiș, in 2018, au fost inregistrate 38 de cazuri in care persoane in varsta au fost inșelate prin „metoda accidentul”, spun polițiștii. In toate cazurile victima primește un telefon prin care este anunțata ca o ruda apropiata a fost implicata intr-un accident. Scenariile variaza, infractorul…

- Politistii clujeni fac un apel public pentru identificarea unei persoane banuite de inșelaciuni prin metoda “Accidentul”. Cei care au informatii cu privire la identitatea persoanei din imagini sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112! In cursul zilei de ieri, pe raza municipiului Cluj-Napoca…