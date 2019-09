Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ au intervenit ca urmare a unui accident care a avut loc, în aceasta dimineața, pe strada Clujului din municipiul Turda. "Evenimentul a avut loc în jurul orei 6.00, iar pompierii sosiți de urgența la locul evenimentului…

Un accident s-a produs in aceasta seara, pe strada Ștefan cel Mare din Turda, in zona trecerii pentru pietoni din dreptul Asociației Vanatorilor și Pescarilor Sportivi.

O masina de jandarmerie, cu girofarurile pornite, a fost lovita, miercuri dimineata, in centrul Clujului.

Doua autoturisme s-au tamponat azi, in sensul giratoriu de la Pompieri, la intersecția strazilor Constructorilor, Ștefan cel Mare și Calea Victoriei din Turda, pe fondul neacordarii de prioritate.

Un nou accident s-a produs in zona sensului giratoriu de la Dedeman, in urma cu puțin timp, dupa ce in urma cu vreo 3 ore s-a produs un alt accident, tot in zona aceluiași sens giratoriu!

Un accident rutier, soldat cu ranirea unui scuterist din Turda a avut loc intr-o curba de pe Calea Turzii .

A aparut o inregistrare video care a surprins momentul accidentului de la intrarea in Turda, din zona Marele Alb, produs marți dupa-amiaza, care a avut ca urmari rasturnarea unui TIR pe DN1...

Un accident a avut loc in urma cu puțin timp, in zona Marele Alb, la ieșire din Turda spre Cluj Napoca.