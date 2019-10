Stiri pe aceeasi tema

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata seara in jurul orei 19 pe șoseaua Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Topa Mica din comuna Sanpaul, in județul Cluj. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. La locul accidentului au intervenit echipaje de descarcerare…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA: „Amatori” de senzații tari, mai mulți tineri au „blocat” drumul dintre Șard și Ampoița cu o sfoara, in timp ce treceau mașini „Amatori” de senzații tari, mai mulți tineri au „blocat” sambata drumul dintre Șard și Ampoița cu o sfoara, in timp ce treceau mașini. Imaginile…

- Circulatia este oprita, in aceasta dimineața, pe DN73, in zona statiunii Bran, pentru ridicarea unui TIR care a cazut in sanț. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, partea carosabila s-a surpat iar un autocamion a ramas blocat. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Potrivit ISU Cluj, evenimentul nefericit s-a produs dupa ce un autoturism în care se aflau trei pasageri s-a rasturnat. La fața locului au intervenit militarii garzii Mociu cu o autospeciala, respectiv un echipaj al Serviciului de Ambulanța al Județului Cluj. Deși inițial se anunțasera…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Suceava – Gura Humorului, pe raza localitatii Stroiesti, judetul Suceava, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme. Potrivit primelor date, in urma impactului, cinci persoane au fost ranite.…

- O autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul de Ambulanța au intervenit vineri seara in jurul orei 22 la un accident rutier care a avut loc in localitatea Luna de Jos, in comuna Dabaca. Pompierii au gasit in momentul sosirii la locul evenimentului un autoturism și o caruța care…

- Circulația interzisa pe Transfagarașan, pe timp de noapte. Ce au pațit mai mulți tineri care nu au respectat interdicția. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov atrag atenția ca pe timpul nopții, circulația este interzisa intre Balea Cascada și Piscul Negru. Din pacate, azi noapte,…