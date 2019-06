Accident la Timișoara între o motocicletă și un autocar In urma cu cateva minute pe Bulevardul Cetații din Timișoara sa petrecut un incident rutier soldat cu ranirea unui motociclist. Potrivit martorilor se pare ca motociclistul nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului și a intrat in coliziune cu autocarul. Motociclistul necesita ingrijiri medicale și transportare la spital pentru investigații, fiind suspect de o fractura. Imaginile au fost surprinse de una dintre prietenele publicației noastre care ii mulțumim. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

