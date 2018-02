Stiri pe aceeasi tema

- S-a vorbit mult in ultima perioada despre locurile de parcare din zona Girocului. Primarul anunțase, recent, ca va identifica locuri potrivite pentru amenajarea de noi locuri intre blocurile de pe Calea Girocului, pentru ca șoseaua cu patru benzi sa și poata fi folosita la patru benzi, momentan fiind…

- Noi reguli de vizita au fost impuse la Spitalul Judetean de Urgenta, dar si la celelalte unitati medicale cu paturi. Restrictiile au fost cerute de Directia de Sanatate Publica Buzau, cu o zi inainte ca oficialii DSP sa confirme existenta a patru cazuri de gripa din judetul nostru. Persoanele care au…

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- Noile restricții impuse de Primaria Timișoara, bucuria polițiștilor de la Rutiera. In doar doua ore, aceștia au dat peste 60 de amenzi șoferilor care au trecut prin intersecția Rebreanu cu Martirilor, majoritatea fiind pentru cei care nu au respectat interdicția de a vira stanga.

- 60 de soferi au fost amendati in doar doua ore, la intersectia strazilor Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Incepand de ieri soferii care vin dinspre Calea Sagului au interzis sa vireze stanga pe Calea Martirilor. Astfel ca politistii au vrut sa vada daca oferii respecta indicatoarele montate in intersectie.…

- Polițiștii de la Rutiera s-au așezat in intersecția amintita la lasarea serii și in doar doua ore și-au facut planul la amenzi. „Ieri, 01 februarie a.c., 18.00-20.00, politistii Biroului Rutier Timișoara si cei din cadrul sectiilor urbane au efectuat o actiune pe raza municipiului,…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Partea frontala a unei masini a fost distrusa in proportii semnificative dupa un accident rutier care a avut loc astazi, pe Calea Timisoarei din Resita, conform infocs.ro. La volanul autoturismului se afla o femeie, care a pierdut controlul volanului si a intrat frontal in stalpul de pe marginea drumului,…

- Motivand o fluența mai buna a traficului pe blv Liviu Rebreanu, Primaria a facut o modificare majora la intersecția cu Calea Martirilor. Astfel, incepand cui joi, 1 februarie, de pe Rebreanu nu se mai poate vira stanga pe Martirilor in sensul de mers spre centrul orașului.

- Incepand de joi, 1 decembrie, va fi interzis virajul la stanga de pe bulevardul Liviu Rebreanu pe Calea Martirilor in sensul de mers spre central orașului. Decizia a fost luata pentru o mai buna fluența a traficului pe blv Rebreanu, virajul la stanga urmand sa fie luat pe strada Arieș

- Reprezentanții Primariei Timișoara au reușit sa amenajeze o parcare de aproximativ 200 de locuri langa Parcul Padurice, in Girocului, chiar pe str. Pepinierei. Sunt in jur de 170 de locuri de parcare, iar in curand vor fi mai multe, dupa ce municipalitatea va demola garajele de pe strada.…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate 3 autoturisme s-a produs in aceasta seara, la ora 18:25, la intersectia strazilor Hasdeu cu 13 Decembrie, in zona Bulevardului Castanilor-rondul 2. Una dintre masini s-a rasturnat in urma impactului, fiind proiectata pe trotuar, aproape de…

- Vești bune pentru locuitorii din zona Girocului, din Timișoara. Primaria a finalizat amenajarile unei parcari nou nouțe. Deși cele 175 de locuri de parcare au fost demarcate cu linii albe și numerotate, edilul da asigurari ca parcarea nu va fi cu plata. „E gata parcarea din Calea Girocului din Calea…

- Va reamintim, in Calea Șagului s-a lucrat cam toata vara anului trecut, șantierul durand aproape trei luni, pentru ca muncitorii contractați de primarie au lucrat pe bucați. Este, fara doar și poate, una dintre cele mai circulate artere din Timișoara, așa ca șoferii au resimțit din plin șantierul.…

- Accident duminica seara pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu drumul spre localitatea Magheru. Trei persoane au ajuns la spital cu rani grave. Accidentul a avut loc duminica, 21 ianuarie, in jurul orei 19,00, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin…

- Un barbat și-a pierdut viața, duminica dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, intr-un accident rutier produs la intersecția DN 7 cu DC 57, la Balomiru de Camp. Potrivit IPJ Alba, victima, in varsta de circa 60 de ani, s-a angajat in traversarea neregulamentara și a fost lovita de doua autovehicule. Ranile…

- Cinci persoane au fost implicate sambata dupa-amiaza intr-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu un drum județean ce duce spre localitatea Cerneți. Accidentul a avut loc sambata, 20 ianuarie, pe centura ocolitoare a Severinului la intersecția cu DJ 607A…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident rutier petrecut joi, in jurul orei 15.45, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, doua mașini s-au izbit frontal. Traficul este ingreunat in zona. Ambele mașini au fost grav avariate in urma impactului. Revenim cu amanunte.…

- Doua mașini au ajuns in șanț chiar la intrare in Virț dupa ce nu au adaptat viteza de mers. la fața locului se afla un echipaj de poliție. Articolul Accident la Draguțești! Doua mașini RASTURNATE in ȘANȚ! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Nu mai puțin de 11 autoturisme au fost ridicate, in ultima saptamana, din Timișoara, deoarece blocau intrarile in garaje sau erau stationate in alte locuri nepermise. Polițiștii locali au organizat o acțiune in comun cu reprezentanți ai SDM, pentru luarea masurilor necesare fluidizarii traficului obstrucționat…

- Un accident a avut loc, in urma cu scurt timp, in zona pieței Iozefin din Timișoara. Un scuter a fost lovit de o mașina. Barbatul de pe scuter a fost ranit și a fost preluat de o ambulanța și transportat la spital. Vom reveni cu detalii. Articolul Accident aproape de centrul Timișoarei: un scuter a…

- Inceputul acestui an a adus noi reglementari referitoare la Inspectia Tehnica Periodica (ITP), pentru autoturisme. Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului…

- Un accident in care au fost implicate patru persoane, dintre care trei au fost ranite, a avut loc in urma cu puțin timp, in zona orașului timișean Sannicolau Mare. Doua mașini au intrat in coliziune, la ieșirea dinspre localitatea Saravale catre Sanpetru. La fața locului se acționeaza cu un echipaj…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața langa Timșoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Acidentul a avut loc pe drumul dintre Timișoara și Utvin. Cel mai probabil, cele doua mașini s-au izbit una de cealalta dupa ce unul dintre șoferi a…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe centura ocolitoare a orasului Targu Jiu. Doua masini au fost implicate, incidentul avand loc pe str. Hidrocentralei, dincolo de baraj spre Artego. Revenim cu detalii. Articolul Accident pe CENTURA! Doua masini IMPLICATE! apare prima data in…

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- Șase mașini au fost avariate in urma unui accident care a avut loc joi seara in intersecția din Areni, in apropierea Primariei Suceava. In timp ce conducea autoturismul pe Bulevardul 1 Mai, pe fondul vitezei neadaptate, un localnic de 21 de ani, a intrat in coliziune fața spate cu autoturismul condus…

- Grav accident joi seara, in imediata apropiere a intersectiei de la stadionul Areni, pe sensul de mers spre centrul orasului. Cinci persoane au ajuns la spital, dupa ce sase autoturisme au fost implicate intr-o tamponare in lant, produsa pe ambele benzi de circulatie de pe acelasi sens. Tanarul ...

- Grav accident joi seara, in imediata apropiere a intersectiei de la stadionul Areni, pe sensul de mers spre centrul orasului. Cinci persoane au ajuns la spital, dupa ce sase autoturisme au fost implicate intr-o tamponare in lant, produsa pe ambele benzi de circulatie de pe acelasi sens.Accidentul ...

- Doua accidente rutiere au avut loc in cursul zilei de ieri, la intrare in municipiul Dej, in zona podului peste raul Someș și la intersecția strazilor Baia Mare – Bistriței. Primul eveniment rutier s-a produs in jurul orei 09:30, in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Baia Mare – Bistriței,…

- Un accident care putea sa se sfarșeasca tragic a avut loc, astazi, pe autostrada dintre Timișoara și Arad. O soferita in varsta de 63 de ani s-a izbit de ambii parapeti dupa ce a pierdut controlul volanului, potrivit aradon.ro. Atat ea, cat si sotul sau de 61 de ani, care se afla pe scaunul din […]…

- O femeie, pasager in masina care circula regulamentar, a avut nevoie de ingrijiri medicale joi seara dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit in plin de un alt autoturism. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Bucegi cu Nicolae Titulescu. Martorii sustin ca ambele masini ar fi avut…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp in zona magazinului Metro din Calea Sagului, la iesirea din Timisoara. Trei masini au fost implicate si au suferit pagube serioase, in urma tamponului care a avut loc pe sensul de iesire din oras. La fata locului au intervenit mai multe echipaje din…

- Un accident rutier a avut loc pe DN73-Ciumești –intersecția cu Mioveniul . Aici, doua autoturisme s-au ciocnit. Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre autoturisme (Duster)s-a rasturnat. Din fericire, nu au existat victime ranite grav. Ultima actualizare:…

- Aproape 80 de conducatori auto au fost amendați ieri, la Timișoara, de Poliția Locala. Pentru ca și-au lasat mașinile in pe Calea Martirilor, de la str. Mareșal C-tin Prezan pana la limita cu comuna Giroc, precum și pe str. Gheorghe Lazar, artere pe care s-a efectuat reabilitarea la patru benzi de catre…

- Au inceput acțiunile pe linia luarii masurilor legale in cazul autovehiculelor oprite sau staționate pe Calea Martirilor, de la strada Mareșal Constantin Prezan pana la limita cu comuna Giroc, precum și pe strada Gheorghe Lazar, artere pe care s-a efectuat reabilitarea la patru benzi de catre Primaria…

- Primarul Nicolae Robu ii atenționeaza de cateva saptamani pe șoferi ca vor fi amendați daca blocheaza benzile noi de pe Calea Martirilor. Potrivit edilului, pe tronsonul de la str. Mareșal Constantin Prezan pana la ieșirea din oraș s-au pus deja zeci de indicatoare, așa ca polițiștii locali au trecut…

- Luna viitoare, timp de 3 zile, in zona Aulei Universitatii Transilvania, un segment al strazii Mihai Viteazu va fi inchis din cauza lucrarilor la un proiect imobiliar. Astfel, conform unei decizii a Comisiei de Circulatie din Primaria Brasov, in perioada 22 – 24 ianuarie 2018, intre orele 7 si 18,…

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe autostrada A1, care face legatura intre Timișoara și Deva. Un șofer de 36 de ani a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a intrat cu microbuzul pe care il conducea in remorca unui tir. Accidentul a avut loc puțin dupa miezul nopții. Șoferul microbuzului…

- In data de 7 decembrie, la Casa Tineretului din Baia Mare, Liga Studenților “Pintea Viteazul” a organizat cea de-a IX-a ediție a concursului Miss Universitaria. Evenimentul și-a propus sa scoata in evidența inteligența, frumusețea, atitudinea și originalitatea studentelor din cadrul Centrului Universitar…

- Un accident rutier s a produs astazi in municipiul Constanta, intr un sens giratoriu, la intersectia strazilor Eliberarii si Dezrobirii.Au fost implicate doua masini cu numere de Constanta, un Ford si un Citroen.Evenimentul a fost fara victime omenesti, inregistrandu se doar pagube materiale. ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Primaverii cu Soveja. Din primele informatii patru masini au fost implicate si o persoana este incarcerata intre fiarele contorsionate. La fata locului intervin cadrele medicale…

- Doua masini s-au tamponat grav in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Milescu Spataru si Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al Capitalei. In urma impactului ambele masini au fost grav avariate.

- Un accident rutier s-a produs duminica pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu drumul spre Drambar. Trei mașini s-au ciocnit. Accidentul de duminica s-a produs pe șoseaua de centura, la intersecția cu drumul spre Drambar și strada Marașești, unde este și trecerea la nivel…

- Un accident spectaculos a avut loc aseara, in Arad, pe Calea Zimandului. Trei mașini au intrat in coliziune. Trei persoane au suferit rani ușoare. Potrivit unor surse, citate de aradon.ro, in accident a fost implicat un fotbalist de la echipa aradeana de fotbal UTA. Conform surselor citate de potalul…

- Accident tragic in urma cu puțin timp in județul Timiș. Un copil și doi adulți, cel mai probabil o familie, și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit frontal de un TIR. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, intre Moravița și Stamora Germana. Unul dintre vehicule a patruns…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, la intersectia bulevardelor Ferdinand cu 1 Decembrie 1918. Potrivit Serviciului Rutier Constanta in accident au fost implicate doua autovehicule si nu au existat victime. ...

- Accidentul s-a produs, spun polițiștii, din cauza unui barbat in varsta de 43 de ani. Acesta circula pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre Spitalul Județean, spre Calea Șagului. La intersecția cu Calea Martirilor barbatul a intrat pe verde și a acroșat un autoturism al carui șofer patrunsese…