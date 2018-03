Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav seara trecuta pe autostrada, in apropiere de Remetea Mare. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat in parapeți. O alta mașina care venea din spate a intrat frontal in primul autoturism, iar la scurt timp și a treia mașina a intrat in celelalte doua. ”ISU Timis a fost solicitat,…

- Un grav accident de circulație s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, pe Autostrada Timișoara - Lugoj, in zona localitații Remetea Mare. The post Accident teribil pe Autostrada Timișoara – Lugoj. Trei mașini implicate, doua victime appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- Patru masini au fost implicate in urma cu putin timp intr-un accident rutier produs in localitatea componenta Preajba, din Targu Jiu. Potrivit politiei, o femeie, de 24 de ani, a patruns cu masina pe carosabil fara sa se asigure si ...

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona City Park Mall. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ Constanta a ajuns la fata locului.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Accident grav in Capitala, duminica seara. Trei masini au fost implicate intr-un grav accident care s-a produs pe Soseaua Gheorghe I. Sisesti la intersectia cu strada Oaspetilor, potrivit ISU.

- UPDATE Traficul rutier a fost reluat, joi dupa-amiaza, pe DN 1, la Busteni, dupa ce a fost blocat timp de aproximativ o ora pe o banda si deviat pe cealalta din cauza unui accident cu sase victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, evenimentul…

- In jurul orelor 16.30, pe DJ106 (Dealul Daii), la ieșire din municipiul Sibiu, s-a produs un accident in care sunt implicate, potrivit primelor informații, un autotuism și un microbuz de transport calatori. Read More...

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN7, la km. 207, pe Valea Oltului, dupa o depasire neregulamentara. Potrivit IPJ Valcea, o duba a lovit un taxi pe care l-a proiectat intr-un autocamion. Doua persoane, ...

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Soferul unui autoturism inmatriculat in București a facut o depașire neregulamentara si a lovit un autoturism Skoda care se deplasa regulamentar din sens opus, precum și un TIR. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta, in sensul giratoriu de la Jumbo. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW inmatriculat in judetul Braila si un Volkswagen Golf avariat pe banda a doua. In urma impactului autoturismul…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in Harsova, sens de mers Harsova Constanta. O echipa de pompieri de la descarcerare se indreapta spre locul evenimentului.Din primele informatii, se pare ca in accident este implicat un TIR dar si mai multe masini. O persoana ar fi incarcerata.Stire…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs sambata inainte de amiaza, pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in apropiere de Baița. Din primele informații, in eveniment a fost implicat un autoturism marca Logan, inmatriculat in județul Maramureș, care s-a rasturnat intr-un…

- UPDATE: Copilul lovit de masina care a ricosat are 4 ani si a fost transportat la spital. Au fost implicate doua autoturisme si o remorca. 4 ocupanti se aflau in cele doua masini in momentul impactului. Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Maneciu, in zona Mega Image…

- Fotografie de la cititori Se circula cu dificutate la ieșire din județul Dambovița spre Ploiești, din cauza unui accident rutier Post-ul Circulație ingreunata spre Ploiești, in urma unui accident rutier. Patru mașini implicate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 72, pe raza comunei Aricestii Rahtivani. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 4 autoturisme, insa nicio persoana nu a fost ranita grav. 7 ocupanti sunt asistati medical la fata locului, avand leziuni minore. S-au inregistrat…

- Un tanar in varsta de 22 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident produs in noaptea de marti spre miercuri, la Sibiu. Se afla intr-o masina alaturi de alti doi tineri, iar soferul a pierdut controlul volanului si s-a oprit in parapetul de pe marginea carosabilului. In noaptea de marti spre miercuri,…

- Accident pe DJ141, pe raza localitații Șeica Mare: Un localnic in varsta de 81 de ani, aflat la volnul unui autoturism, nu a respctat culoarea ROȘU a senaforului și, drept urmare, a patruns pe pasajul de cale ferata. Read More...

- In aceasta dimineața, o tanara de 20 de ani din Saliște, in timp ce circula catre sibiu, pe DN1 intre Saliște și Sacel, a lovit o autoutilitara (o sararița) care circula pe același sens. Read More...

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Strandului din Ploiesti.. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani care a fost transportata la spital.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- Accident cu victime incarcerate pe strada Victoriei, intre Bebe Lutaru și peco. Se pare ca ar fi implicate 3 mașini. Exista doua victime pana in acest moment, din primele informatii. Articolul GALERIE FOTO: TREI MAȘINI implicate intr-un GRAV ACCIDENT, la Bebe Luțaru, ACUM! apare prima data in GorjDomino…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, pe raza localitatii Campina. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a suferit leziuni minore si a fost transportata la spital. In cele trei autoturisme se aflau 8 persoane.…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Viscolul a provocat marți seara un teribil accident în lant lânga Buffalo, în statul New York. Cel putin o persoana a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de masini. De zece zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est.…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- O persoana a fost grav ranita in urma unui accident produs, luni, pe centura Capitalei, in localitatea Pantelimon. Trei masini au fost implicate in accident, iar la fata locului intervin cinci ambulanțe SMURD, poliția și pompierii. O persoana a fost grav ranita si a fost transportata la spitalul…

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate, s-a produs pe o sosea din vestul tarii. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca o coloana, dar nu a mai apucat sa reintre…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta in zona podului IPMC. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme. Nu au fost persoane ranite in accident. Sursa foto: Facebook InfoTrafic Judetul Constanta ...