- Un grav accident de circulatie a avut lor, luni seara, intre Medgidia și Tortomanu. Toate victimele, printre care 4 copii, au ajuns la spital. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat. La accident au fost trimise o ambulanța B2 și un echipaj SMURD. Potrivit SAJ Constanța, in urma accidentului…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de circulație in zona Piata București de pe D.N. 67, soldat cu 2 victime ranite usor. Un conducator auto, de 30 de ani, din Rm Valcea, in timp ce se deplasa pe D.N. 67 din direcția Scoarța spre Targu-Jiu, a acroșat un autoturism, condus de un barbat de…

- Doi barbați au fost raniți miercuri, dupa ce atelajul in care se aflau a fost acroșat de un autoturism aflat in depașire. Cei doi s-au ales cu leziuni ușoare și au refuzat transportul la spital. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 decembrie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 9 Poliție Rurala…

- Polițiștii din Vicovu de Sus au demarat o ancheta pentru identificarea unui șofer care, dupa ce a accidentat cu mașina un barbat care se deplasa pe marginea drumului, a plecat de la fața locului.Accidentul s-a petrecut miercuri la pranz, in jurul orei 13.30, pe un drum județean din comuna Straja. ...

- Trei tineri din Mehedinți, cu varste cuprinse intre 18 și 29 de ani au fost reținuți și arestați preventiv, astazi, pentru talharie, distrugere și ultraj. Sunt acuzați ca, vineri, dimineata, au talharit un biciclist din Targu-Carbunesti, care mergea la serviciu. I-au furat portofelul, telefonul și verigheta.…

- Un barbat, de 50 de ani, din Rovinari, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Varț, dinspre Rovinari, catre Tg Jiu, a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un cap de pod, de pe partea dreapta a carosabilului.. In autoturism se mai afla și un alt barbat, de 46 de … Articolul UPDATE:…

- Politistii recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, pentru a reduce gradul de implicare in accidente. Ieri, 11 octombrie, pe raza municipiului Slobozia s-a produs un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.

- Din primele informații un pieton ar fi fost acroșat de o mașina in Piața Mica din Targu Jiu. Incidentul a avut loc in intersecția cu strada Sadoveanu. Articolul Accident la Piața Mica in Targu Jiu apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .