- Doua persoane au murit și doua au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident produs pe DN 22, intre localitațile Cagealac și Tașaul, din județul Constanța, polițiștii stabilind ca impactul s-a produs dupa ce un șofer baut a intrat pe cotrasens.Potrivit purtatorului de cuvant al Poliției…

- 15 persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident produs, sambata, pe DN 1, in Comarnic, județul Prahova, coliziunea avand loc intre un microbuz și un autoturism, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in accident…

- Doi adulti si doi copii in varsta de 7 si 10 ani au fost raniti sambata, in orasul Brasov, in urma unui accident, dupa ce soferul unei masini a patruns pe contrasens si a lovit un alt autoturism.

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- Un accident neobisnuit s-a produs sambata noaptea la intrarea in orasul Mioveni. Un pompier care intervenea la un accident cu trei raniti a fost lovit de o masina care a ricosat in urma impactului cu un alt autoturism.

- Doua persoane, printre care si un adolescent de 15 ani, au fost fost ranite sambata seara in urma unui accident produs pe centura municipiului Caracal intre un autoturism si un microbuz, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu, informeaza…

- Un acident grav s-a produs pe raza comunei Bolintin Deal din județul Giurgiu. O coliziune intre un autoturism și un microbuz s-a soldat cu opt raniți dintre care 6 au fost transportați la spitale din București, relateaza rtv.

- Un accident rutier, fara victime, s-a produs joi, la ieșire din Alba Iulia spre Sebeș. Șoferul unui autoturism a intrat in coliziune cu un parapet. La autoturism a izbucnit un incendiu, iar pompierii au intervenit pentru stingere. In zona, traficul a fost oprit in timpul intervenției și deviat prin…