Stiri pe aceeasi tema

- Un brutar din Șieu Odorhei este transportat cu un elicopter SMURD la o clinica de specialitate dupa ce a fost prins intr-un malaxor de paine, la brutaria unde lucra. Accidentul s-a petrecut in jurul pranzului cand brutaria iși incheiase practic activitatea, omul incercand sa curețe malaxorul care era…

- Accident cumplit pentru un brutar din Șieu Odorhei, Bistrița. Barbatul in varsta de 61 de ani a fost prins in malaxorul de paine, de la brau in jos. Accidentul s-a petrecut in jurul pranzului, la brutaria la care barbatul muncea. Iși terminase activitatea și incerca sa curețe malaxorul, care era oprit.…

- Un grav accident de munca a avut loc în urma cu puțin timp, la o brutarie din localitatea Șieu Odorhei din județul Bistrița-Nasaud, unde un muncitor a fost prins de la brâu în jos într-un malaxor.

- Doi tineri au ajuns de urgenta in grija salvatorilor de la ISU care au ajuns in zona in care microbuzul de marfa in care se aflau cei dintai a fost implicat intr-un accident violent. Cele doua victime au ramas incarcerate la bord, dupa ce autovehiculul a intrat in coliziune cu un camion. De altfel,…

- Paine din faina integrala și preparata manual, dupa rețeta bunicilor. Cu o astfel de afacere de suflet se poate lauda un cuplu din Orhei, care si-a deschis propria brutarie. Zilnic, sotii coc peste 60 de paini, iar produsul este vandut in patru magazine din oraș.

- Poliția a fost sesizata marți seara in jurul orei 22.40 despre producerea unui accident de munca la o fabrica din Gherla. Evenimentul s-a produs la o secție de producție a Sortilemn, iar o echipa operativa de la Poliția Gherla s-a deplasat la locul incidentului. Din cercetari a rezultat ca o femeie…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca traficul feroviar intre statiile Fetesti si Movila este inchis la aceasta ora din cauza unui accident inregistrat la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 84+760, semnalizata cu indicator rutier Crucea Sfantului Andrei, unde un tren privat…

- Un accident deosebit de grav a avut loc duminica in Capitala, pe Șoseaua Kiseleff. Traficul pe bulevardul Kiseleff este afectat din cauza unui accident in care a fost implicat un autocar. Autocarul a incercat sa faca o manevra periculoasa. Sub vehicul a fost prins un om. Acesta ar fi fost un apropiat…